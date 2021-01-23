Главные события Одессы 23 января: головореза закрыли, а моряки собрались бунтовать

В пятницу, 22 января 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях.

25 января, после окончания локдауна вновь выйдут на занятия школьники и студенты. Как будут работать после окончания жесткого карантина школы, вузы и другие учреждения образования разъяснили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения 30-летнему одесситу, совершившему жестокое двойное убийство в микрорайоне Таирова – его заключили под стражу на два месяца.

Моряки из нескольких городов Украины устроят акцию протеста против коррупции в сфере дипломирования работников морского транспорта.

В субботу, 23 января, в Одессе пройдут демонстрация и митинг против повышения тарифов.

В Одессе из сквера имени Пушкина (Привокзального) куда-то пропали скульптуры львов.