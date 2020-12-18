Главные новости Одессы за 16 декабря: плюс еще одна застройка и гигантский груз

Вчера, в четверг, 17 декабря, «Одесской жизни» стало известно о таких главных событиях в Одессе и Одесской области.

Одесский горсовет выделяет бюджетные деньги на ремонт уже отремонтированных объектов. Так, на спуск Маринеско опять выделили 3,5 миллиона гривен, а на Воронцовский переулок – более 2 миллионов. Сейчас планируют потратить более 10 миллионов гривен на улицу Софиевскую.

В одесской городской клинической больнице №1 (Еврейской больнице) подготовили еще одно отделение для лечения пациентов с COVID-19 на 50 коек, в том числе 6 реанимационных мест.

Полицейские поймали двоих парней, которые убили женщину таксиста из города Южного Одесской области.

В Одессе на углу улицы Чубаевской и 7-й станции Большого Фонтана часть одноименного сквера планируют отдать под застройку очередной высотки.

Утром 17 декабря в морском торговом порту «Южном» разгрузили первое судно с наиболее габаритными элементами ветряных электростанций – 72-метровыми лопастями. Ветряки планируется установить между Сычавкой и Любополем Одесской области.