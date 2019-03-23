﻿ Где в Одессе обучить ребенка музыке? - Одесская Жизнь

Если вы видите в своём чаде великого музыканта или считаете, что занятия музыкой необходимы для гармоничного развития личности, то наверняка подумываете о музыкальных занятиях. В Одессе достаточно много школ эстетического воспитания в любом районе города.

Принимают детей с 5 лет на конкурсной основе. По информации Департамента культуры и туризма Одесского горсовета, обучение в музыкальной школе в среднем стоит 250 гривен в месяц, а для льготных категорий лиц и вовсе бесплатно.

«Одесская жизнь» выяснила, где и чему могут научить ребенка.

Музыкальные школы

Детская музыкальная школа №1

Направления: фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, бандура, домра, гитара, электрогитара, бас-гитара, ударные инструменты, хоровое пение, вокал.

Адрес: переулок Маяковского, 4/1.

Телефон: (048) 723-73-11.

Детская музыкальная школа №2 им. О.К. Глазунова

Направления: фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, бандура, домра, эстрадный баян, аккордеон, гитара, электрогитара, бас-гитара, хоровое пение, вокал.

Адрес: ул. Тираспольская, 20.

Телефон: (048) 722-40-48.

Детская музыкальная школа №3

Направления: фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, бандура, ксилофон, виброфон, ударная установка, флейта, хоровое пение, вокал.

Адрес: ул. Средняя, 1.

Филиалы: ул. Петра Лещенко, 28.

Телефон: (048) 737-37-68.

Детская музыкальная школа №4

Направления: фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, бандура, ксилофон, виброфон, туба, цимбалы, ударная установка, флейта, сопилка, хоровое пение, вокал.

Адрес: ул. Краснослободская, 63.

Телефон: (048) 735-26-53.

Детская музыкальная школа №5

Направления: фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, бандура, саксофон, кларнет, хоровое пение, вокал.

Адрес: ул. Черноморского казачества, 18.

Филиал: ул. 11 Линия, 62 (в школе №48).

Телефон: (048) 723-81-10.

Детская музыкальная школа №6

Направления: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, бандура, ксилофон, виброфон, гитара, синтезатор, флейта, хоровое пение, вокал.

Адрес: Люстдорфская дорога, 152а.

Телефон: (048) 744-32-11.

Детская музыкальная школа №7

Направления: фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, бандура, домра, гитара, электрогитара, бас-гитара, ударные инструменты, кларнет, саксофон, хоровое пение, вокал.

Адрес: ул. Героев обороны Одессы, 36.

Филиал: Марсельская, 6 (в школе №12).

Телефон: (048) 755-00-22.

Детская музыкальная школа №8

Направления: фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, гитара, блок-флейта, саксофон, бандура, домра, хор, академический и эстрадный вокал, сольфеджио.

Адрес: ул. Баштанная, 7.

Филиалы: ‎Фонтанская дорога, 26 (в школе №81);

пер. Дачный, 1 (в школе №106);

ул. Львовская, 5 (в школе №87 для слабовидящих детей);

ул. Репина, 1 (в школе №91 для детей с нарушениями слуха).

Телефон: (048) 746-29-41.

Детская музыкальная школа №11

Направления: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, бандура, домра, гитара, синтезатор, флейта, академическое и эстрадное пение.

Адрес: ул. Варненская 12.

Телефон: (048) 765-52-91.

Детская музыкальная школа №13

Направления: фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, бандура, домра, гитара, хоровое пение, вокал.

Адрес: ул. Махачкалинская, 4

Филиалы: ‎ул. Высоцкого, 16 (в школе №73);

ул. Крымская, 62а (в школе №13).

Телефон: (048) 752-34-48.

Детская музыкальная школа №15 им. Т.И. Боевой

Направления: фортепиано, скрипка, виолончель, баян, классическая гитара, хоровое пение.

Адрес: Александровский проспект, 11.

Телефон: (048) 724-33-19.

Школы искусств

Детская школа искусств №2

Направления: фортепиано, гитара, баян, аккордеон, флейта, труба, саксофон, сольное пение.

Адрес: площадь Молодежи, 17.

Телефон: (048) 720-23-52.

Детская школа искусств №3

Направления: фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, гитара, бандура, домра, балалайка, хор, вокал, сольное пение, дирижирование.

Адрес: ул. Ак. Филатова, 66/68.

Телефон: (048) 737-48-61.

Детская школа искусств №4

Направления: фортепиано, скрипка, флейта, гитара, бандура, хор, сольное пение, эстрадный вокал.

Адрес: пр. Небесной Сотни, 11а;

пр. Небесной Сотни, 89.

Телефон: (048) 744-71-44.

Детская школа искусств №5

Направления: фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, саксофон, гитара, бандура, хор, сольное пение, эстрадный вокал.

Адрес: пер. Чехова, 1.

Филиал: ул. Героев Крут, 25а (в школе №93 для слабовидящих детей).

Телефон: (048) 722-30-33.

Детская школа искусств №6

Направления: фортепиано, синтезатор, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, гитара, домра, балалайка, бандура, академическое и эстрадное пение, хор, вокал, дирижирование.

Адрес: ул. Балковская, 42а.

Телефон: (048) 732-26-33.

Детская театральная школа

Направления: фортепиано, гитара, эстрадное пение.

Адрес: ул. Софиевская, 24.

Телефон: (048) 723-32-59.

Обратите внимание

Приём документов проводится с 20 апреля по 25 мая с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Вступительные экзамены проводятся с 25 мая по 10 июня (по субботам с 9:00 до 13:00).

Для поступления необходимы документы:

заявление;

копия свидетельства о рождении;

справка о состоянии здоровья.

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, где в городе работают бесплатные кружки и секции для детей и где работают бесплатные спортивные секции.

А в ближайших материалах читайте как получить налоговую скидку за дополнительное образование ребёнка.

Фото: i.ytimg.com.