﻿ Где в Одессе обучить ребенка музыке? - Одесская Жизнь

Если вы видите в своём чаде великого музыканта или считаете, что занятия музыкой необходимы для гармоничного развития личности, то наверняка подумываете о музыкальных занятиях. В Одессе достаточно много школ эстетического воспитания в любом районе города.
Принимают детей с 5 лет на конкурсной основе. По информации Департамента культуры и туризма Одесского горсовета, обучение в музыкальной школе в среднем стоит 250 гривен в месяц, а для льготных категорий лиц и вовсе бесплатно.
«Одесская жизнь» выяснила, где и чему могут научить ребенка.
Музыкальные школы
Детская музыкальная школа №1
Направления: фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, бандура, домра, гитара, электрогитара, бас-гитара, ударные инструменты, хоровое пение, вокал.
Адрес: переулок Маяковского, 4/1.
Телефон: (048) 723-73-11.
Детская музыкальная школа №2 им. О.К. Глазунова
Направления: фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, бандура, домра, эстрадный баян, аккордеон, гитара, электрогитара, бас-гитара, хоровое пение, вокал.
Адрес: ул. Тираспольская, 20.
Телефон: (048) 722-40-48.
Детская музыкальная школа №3
Направления: фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, бандура, ксилофон, виброфон, ударная установка, флейта, хоровое пение, вокал.
Адрес: ул. Средняя, 1.
Филиалы: ул. Петра Лещенко, 28.
Телефон: (048) 737-37-68.
Детская музыкальная школа №4
Направления: фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, бандура, ксилофон, виброфон, туба, цимбалы, ударная установка, флейта, сопилка, хоровое пение, вокал.
Адрес: ул. Краснослободская, 63.
Телефон: (048) 735-26-53.
Детская музыкальная школа №5
Направления: фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, бандура, саксофон, кларнет, хоровое пение, вокал.
Адрес: ул. Черноморского казачества, 18.
Филиал: ул. 11 Линия, 62 (в школе №48).
Телефон: (048) 723-81-10.
Детская музыкальная школа №6
Направления: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, бандура, ксилофон, виброфон, гитара, синтезатор, флейта, хоровое пение, вокал.
Адрес: Люстдорфская дорога, 152а.
Телефон: (048) 744-32-11.
Детская музыкальная школа №7
Направления: фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, бандура, домра, гитара, электрогитара, бас-гитара, ударные инструменты, кларнет, саксофон, хоровое пение, вокал.
Адрес: ул. Героев обороны Одессы, 36.
Филиал: Марсельская, 6 (в школе №12).
Телефон: (048) 755-00-22.
Детская музыкальная школа №8
Направления: фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, гитара, блок-флейта, саксофон, бандура, домра, хор, академический и эстрадный вокал, сольфеджио.
Адрес: ул. Баштанная, 7.
Филиалы: Фонтанская дорога, 26 (в школе №81);
пер. Дачный, 1 (в школе №106);
ул. Львовская, 5 (в школе №87 для слабовидящих детей);
ул. Репина, 1 (в школе №91 для детей с нарушениями слуха).
Телефон: (048) 746-29-41.
Детская музыкальная школа №11
Направления: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, бандура, домра, гитара, синтезатор, флейта, академическое и эстрадное пение.
Адрес: ул. Варненская 12.
Телефон: (048) 765-52-91.
Детская музыкальная школа №13
Направления: фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, бандура, домра, гитара, хоровое пение, вокал.
Адрес: ул. Махачкалинская, 4
Филиалы: ул. Высоцкого, 16 (в школе №73);
ул. Крымская, 62а (в школе №13).
Телефон: (048) 752-34-48.
Детская музыкальная школа №15 им. Т.И. Боевой
Направления: фортепиано, скрипка, виолончель, баян, классическая гитара, хоровое пение.
Адрес: Александровский проспект, 11.
Телефон: (048) 724-33-19.
Школы искусств
Детская школа искусств №2
Направления: фортепиано, гитара, баян, аккордеон, флейта, труба, саксофон, сольное пение.
Адрес: площадь Молодежи, 17.
Телефон: (048) 720-23-52.
Детская школа искусств №3
Направления: фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, гитара, бандура, домра, балалайка, хор, вокал, сольное пение, дирижирование.
Адрес: ул. Ак. Филатова, 66/68.
Телефон: (048) 737-48-61.
Детская школа искусств №4
Направления: фортепиано, скрипка, флейта, гитара, бандура, хор, сольное пение, эстрадный вокал.
Адрес: пр. Небесной Сотни, 11а;
пр. Небесной Сотни, 89.
Телефон: (048) 744-71-44.
Детская школа искусств №5
Направления: фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, саксофон, гитара, бандура, хор, сольное пение, эстрадный вокал.
Адрес: пер. Чехова, 1.
Филиал: ул. Героев Крут, 25а (в школе №93 для слабовидящих детей).
Телефон: (048) 722-30-33.
Детская школа искусств №6
Направления: фортепиано, синтезатор, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, гитара, домра, балалайка, бандура, академическое и эстрадное пение, хор, вокал, дирижирование.
Адрес: ул. Балковская, 42а.
Телефон: (048) 732-26-33.
Детская театральная школа
Направления: фортепиано, гитара, эстрадное пение.
Адрес: ул. Софиевская, 24.
Телефон: (048) 723-32-59.
Обратите внимание
Приём документов проводится с 20 апреля по 25 мая с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Вступительные экзамены проводятся с 25 мая по 10 июня (по субботам с 9:00 до 13:00).
Для поступления необходимы документы:
- заявление;
- копия свидетельства о рождении;
- справка о состоянии здоровья.
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Фото: i.ytimg.com.
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