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Где и когда в Одессе можно купить проездные талоны на электротранспорт

Где и когда в Одессе можно купить проездные талоны на электротранспорт

Проездные билеты на месяц продаются в период с 25 числа текущего месяца по 10 число следующего в диспетчерских пунктах.

Об этом сообщили в КП “Одессгорэлектротранс”.

В течение месяца можно приобрести проездные билеты сроком на 7, 10, 15 дней и квартал в диспетчерских пунктах:

  • «Старосенная площадь», ул. Старосенная 1,
  • «Куликово поле», Куликово поле 1/1,
  • «ЦПКиО им.Шевченко, ул. Базарная 1-А/1,
  • «Черноморского казачества», ул. Черноморского казачества 1/1,
  • “Паустовского”, ул. Добровольского 159,
  • “Херсонский сквер”, ул. Балковская 1/1,
  • “Тираспольская”, ул. Нежинская 77/79,
  • “И. Рабина”, ул. И. Рабина 26/1,
  • “Инглези”, ул. Инглези 9-А-1,
  • “Застава-1”, ул. Степная 6/1,
  • “Суперфосфатный завод”, ул. Химическая 2/1,
  • “Аркадия”, ул. Генуэзская (кольцо),
  • “11 ст. л. дороги”, ул. Вавилова. 77,
  • “Архитекторская” ул. Ак. Королева, 85-а.

Кассы работают с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 12 до 13), пт-с 8:00 до 16:00.

Цены на проездные талоны (грн)

На 7 дней

  • Трамвай — 64
  • Троллейбус — 64
  • Трамвай-троллейбус — 84

На 10 дней

  • Трамвай — 84
  • Троллейбус — 84
  • Трамвай-троллейбус -120

На 15 дней

  • Трамвай — 120
  • Троллейбус — 120
  • Трамвай-троллейбус — 180

На месяц

  • Трамвай — 240
  • Троллейбус — 240
  • Трамвай-троллейбус — 350

На квартал

  • Трамвай — 720
  • Троллейбус — 720
  • Трамвай-троллейбус — 950

Для школьников на месяц

  • Трамвай — 60
  • Троллейбус — 60
  • Трамвай-троллейбус — 80

Для студентов на месяц

  • Трамвай — 120
  • Троллейбус — 120
  • Трамвай-троллейбус — 170

Напомним,  власти по маршруту трамваев № 5 и 17 запустили автобусы в режиме движения “маршрутное такси”. Однако автобусный маршрут №5т не оправдал ожиданий одесситов.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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