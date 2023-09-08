Где и когда в Одессе можно купить проездные талоны на электротранспорт

Проездные билеты на месяц продаются в период с 25 числа текущего месяца по 10 число следующего в диспетчерских пунктах.
Об этом сообщили в КП “Одессгорэлектротранс”.
В течение месяца можно приобрести проездные билеты сроком на 7, 10, 15 дней и квартал в диспетчерских пунктах:
- «Старосенная площадь», ул. Старосенная 1,
- «Куликово поле», Куликово поле 1/1,
- «ЦПКиО им.Шевченко, ул. Базарная 1-А/1,
- «Черноморского казачества», ул. Черноморского казачества 1/1,
- “Паустовского”, ул. Добровольского 159,
- “Херсонский сквер”, ул. Балковская 1/1,
- “Тираспольская”, ул. Нежинская 77/79,
- “И. Рабина”, ул. И. Рабина 26/1,
- “Инглези”, ул. Инглези 9-А-1,
- “Застава-1”, ул. Степная 6/1,
- “Суперфосфатный завод”, ул. Химическая 2/1,
- “Аркадия”, ул. Генуэзская (кольцо),
- “11 ст. л. дороги”, ул. Вавилова. 77,
- “Архитекторская” ул. Ак. Королева, 85-а.
Кассы работают с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 12 до 13), пт-с 8:00 до 16:00.
Цены на проездные талоны (грн)
На 7 дней
- Трамвай — 64
- Троллейбус — 64
- Трамвай-троллейбус — 84
На 10 дней
- Трамвай — 84
- Троллейбус — 84
- Трамвай-троллейбус -120
На 15 дней
- Трамвай — 120
- Троллейбус — 120
- Трамвай-троллейбус — 180
На месяц
- Трамвай — 240
- Троллейбус — 240
- Трамвай-троллейбус — 350
На квартал
- Трамвай — 720
- Троллейбус — 720
- Трамвай-троллейбус — 950
Для школьников на месяц
- Трамвай — 60
- Троллейбус — 60
- Трамвай-троллейбус — 80
Для студентов на месяц
- Трамвай — 120
- Троллейбус — 120
- Трамвай-троллейбус — 170
Напомним, власти по маршруту трамваев № 5 и 17 запустили автобусы в режиме движения “маршрутное такси”. Однако автобусный маршрут №5т не оправдал ожиданий одесситов.