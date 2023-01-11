Газета «Одесская жизнь» станет больше: мы начинаем новый проект

Редакция газеты «Одесская жизнь» начинает новый проект, который заинтересует всех жителей нашей области. Ведь он – обо всех нас.

На дополнительных страницах «Одесской жизни» вы узнаете:

о важных событиях в жизни громад Одесской области;

о наболевших проблемах;

совершите исторические экскурсы по городам, поселкам и селам нашего региона.

Но самое главное – этот проект о людях! Талантливых, творческих, неунывающих, созидающих, отзывчивых, необыкновенных людях нашей одесской земли! На страницах – Придунавье, Буджак, Подолье и Междуречье – наши корреспонденты на местах расскажут вам обо всем этом, и даже больше.

Как в неповторимом одесском уютном дворике – уникальном явлении, известном всему миру, – тут объединятся языки, традиции и обычаи жителей всех уголков Одесчины.

Итак, дорогие друзья, с 1 февраля приглашаем вас вместе со знакомыми, друзьями, родственниками и соседями в большую многонациональную семью «Одесской жизни»! Именно 1 февраля выйдет первый номер газеты с дополнительными страницами. И будет выходить еженедельно.

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Напоминаем, что на газету «Одесская жизнь» можно подписаться в любом отделении «Укропочты» Одесской области или у почтальонов. Подписной индекс 96217 в каталоге местных периодических изданий. Цена – 30 гривен в месяц. Газета выходит еженедельно с самой полной телепрограммой (24 канала) на сегодняшний день.

Можно также выписать газету «Одесская жизнь», не выходя из дома, – на сайте «Укрпочты».