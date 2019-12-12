Фрагменти електропорводки з місця пожежі в Одеському колежі економіки направили на експертизу

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

В ході огляду місця трагедії, який слідчі розпочали ще 5-го грудня, були вилучені та направлені на експертизу фрагменти електропроводки. Також на місці пожежі були виявлені залишки чотирнадцяти людських тіл. Станом на сьогодні офіційно впізнано лише чотири особи. Інші загиблі будуть ідентифіковані після проведення генетичної експертизи.

– Станом на 12-те грудня першочерговий огляд місця події слідчими завершено. Після надання дозволу працівниками ДСНС він буде продовжений, – сказав Сергій Шайхет.

Фото: Думская

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