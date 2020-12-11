ДТП в Одессе: на Люстдорфской дороге автоледи на BMW влетела в парковку и помяла три машины (фото)

Сегодня вечером, 11 декабря, в Одессе произошло ДТП между 3-й и 4-й станциями Люстдорфской дороги. Автомобиль BMW врезался в примыкающую к проезжей части зону для парковки.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

Предварительно, женщина-водитель автомобиля BMW, выполняя разворот, не справилась с управлением. В результате машина влетела в парковку и врезалась в стоящие там автомобили Mazda, Ford и ВАЗ.

Пострадавших в аварии нет. А на виновницу происшествия полицейские составили соответствующие протоколы.