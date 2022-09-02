День города: жители поздравили Одессу с праздником (видео)

2 сентября Одесса отмечает свой День рождения. «Одесская жизнь» попросила людей на улицах поздравить город с праздником и рассказать, за что они его любят.

«Любимая моя Одесса! Пожелать тебе, конечно, хочу многого, но пожелаю одного – мирного тебе неба! Я одесситка в третьем поколении. Мои предки родились, выросли и умерли в Одессе. Мои внуки родились, выросли и живут в Одессе. Ну как можно этот город не любить? Об Одессе не говорят, об Одессе поют! Я не могу петь, поэтому я скажу словами – люблю Одессу!» – поздравляет город пенсионерка Людмила.

«Не помню, честно говоря, сколько нашему городу лет, но я родился в нем, я в нем живу. Очень люблю Одессу. Ребята, очень хочется, чтобы наш город стал красивее. Мы верим в лучшее и реально победим! Желаю Одессе цвести, а нашему дорогому мэру хочу пожелать, чтобы он больше занимался нашим городом, чем собой», – говорит Георгий одессит.

Переселенка из Николаева Наталья рассказывает: «Я могу пожелать Одессе процветания, чтобы люди здесь оставались такими же теплыми и добродушными. Когда мы приехали из Николаева, нас здесь очень хорошо встретили. Мы до сих пор остаемся, и город принимает очень тепло, и люди всегда помогают. Одесса с Николаевом! Все будет прекрасно!

Об одесситах также вспоминает в своем поздравлении пенсионер Игорь: «Другого такого города, как Одесса, у нас нет, не было и не будет. Одесситы – прекрасные люди, отличающиеся жизнерадостностью, известной всему миру. Я хочу, чтобы наши люди ни при каких обстоятельствах этого оптимизма не теряли».

С Игорем согласна еще одна жительница города Полина: «Одесситы в любом случае отличаются от других людей своим гостеприимством, своим сердцем, своей теплотой, всем. Одессита видна издалека».

«Желаем всем процветания, любить и беречь Одессу, наслаждаться ее красотой, ну и, конечно, всегда к нам приезжать и радоваться жизни», – поздравляет еще одна жительница Наталья.