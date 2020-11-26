Новости Одессы и Одесской области

«Делфи» два? Под Одессой тонет судно спасателей – разливается мазут

«Делфи» два? Под Одессой тонет судно спасателей – разливается мазут

Недалеко от города Черноморска, в поселке Александровке Одесской области на причале Морской поисково-спасательной службы (МПСС) тонет судно этого ведомства «Аметист».

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Как пишет «Думская», ссылаясь на данные МПСС, буксир начал уходить под воду вчера, 25 ноября, примерно в 16:00. Также сообщается о разливе нефтепродуктов вокруг тонущего буксира.

По состоянию на 23:00 25 ноября, персонал базы пытался откачать воду из отсеков, но локализовать аварию не удалось.

По словам спасателей, на стоянке в Александровке несколько лет подряд неизвестные воровали металл – снимали с находящихся у причалов судов водонепроницаемые двери и переборки.

«Аметист» представляет собой морской спасательный буксир проекта 1454, тип «Напористый». Судно построено в 1977 году, его длина 58 м, ширина 12,6 м, осадка 4,5 м. Водоизмещение 1670 тонн. Скорость 13,5 узлов, экипаж 35 человек. Судно не было введено в эксплуатацию, но находилось на балансе МПСС.

Фото: Думская

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить