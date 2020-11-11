Что высаживают на одесских улицах? (фото)

«Одесская жизнь» разбиралась, почему выбрали именно это растение и какие перспективы городского озеленения.

Десятки тысяч роз

«На улице Пушкинской решили высадить можжевельник, чтобы в рабатке меньше скапливался мусор и меньше выгуливали там собак. К тому же он хорошо выносит тень», — говорит главный инженер коммунального предприятия «Горзелентрест» Владимир Хрома.

В планах КП озеленить Приморский бульвар, проспект Шевченко от площади 10-го Апреля до «Олимпийца», Греческий парк, Пале-Рояль, зоны в районе обладминистрации, возле скульптурной композиции «Петя и Гаврик».

Кроме того, предприятие собирается обновить старые цветники и создать новые. Для этих целей закупили около 86 тысяч роз.

По словам специалиста, в Одессе высаживать растения можно круглый год — главное, чтобы не было морозов.

«На предприятии есть агрономы и дизайнеры, которые решают по каждому объекту, что и где подходит для высадки. Если на улице высажены акации, то нежелательно туда высаживать другие деревья, чтобы не менять эстетический вид города. При должном уходе приживается всё. Сегодня меняются климатические условия. Если раньше дерево высаживали и поливали 2-3 раза за сезон, то сегодня необходимо ухаживать за ним 3 года до полного укоренения», — отмечает Хрома.

«Зелёный тоннель»

Также сейчас реализуется совместный проект КП и общественной организации «Зелёный лист» под названием «Зелёный тоннель». Как мы уже писали, это будет аллея из клёнов вдоль трамвайных путей между 5-й и 4-й станциями Большого Фонтана. Здесь уже высадили более 70 деревьев. Еще более 100 клёнов, а также кусты бирючины появятся с противоположной стороны.

«Это пример формирования городской среды с учетом требований дорожной безопасности. Тут есть трамвайные пути и с обеих сторон дорога. Деревья не будут загораживать видимость, а кустарники станут препятствием животным и людям для пересечения проезжей части в неположенном месте. В этом году мы закончим тоннель и передадим его на обслуживание «Горзелентресту». Будем участвовать в подрезке кроны», — говорит биолог и глава ОО «Зелёный лист» Владислав Балинский.

Климатические изменения

В последнее несколько лет в Одессе заметно меняется климат, что стало результатом глобальных климатических перемен в мире. Это отражается и на городской растительности.

«Среди крупных городов Одесса первой приняла на себя удар в связи с изменением климатической зоны со степной в полупустынную. Город стоит перед серьёзным вызовом. Частота дождей уменьшается, но они становятся более интенсивными. Многие растения, которые до сих пор нормально жили и развивались в Одессе, сегодня уже не приживаются. С другой стороны появляются новые, которые нужно внедрять и адаптировать. Например, сейчас всё чаще в городе встречаются инжир, который растет во дворах и плодоносит, киви, вьющиеся лианы. В тоже время есть ряд пород, которые не выдерживают поднимающейся температуры и погибают. Поэтому нам необходимо развивать научную базу, проводить исследования, а это дополнительное финансирование», — считает Балинский.

Что с аварийными деревьями?

В городе по-прежнему остаётся проблема сухих и аварийных деревьев. Пока что их удаление и замена оставляют желать лучшего. А иногда мы видим, что сносят и вполне живые деревья. И это также вызывает вопросы. Кроме того, нужно учитывать и то, что не у всех зелёных зон установлены границы.

«Департамент экологии отвечает за внедрение и разработку целевых программ, по которым работает «Горзелентрест». Я не доволен тем, что целый ряд парковых зон и скверов до сих пор не получили границы. Работа в этом направлении недостаточна. Ну и функционировать комиссия по удалению зеленых насаждений должна более прозрачно и понятно для граждан. Сейчас такое впечатление, что она прячется от граждан, а люди не понимают, как подавать документы на удаление зеленых насаждений. Мы не понимаем, почему целый ряд зеленых насаждений попадает под удаление, мы не можем проверить, насколько это соответствует законодательству. Учитывая то, что на документах стоят не

все подписи участников процесса, то очевидно, что решение о сносе полузаконное и в случае необходимости его можно оспорить в суде», — отмечает Балинский.

Фото: facebook.com/kp.gorzelentrest, Владислав Балинский

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