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Что строится в Одессе на месте судоремонтного завода на Софиевской? (фото)

Что строится в Одессе на месте судоремонтного завода на Софиевской? (фото)

Хороша обновленная одесская улица Софиевская, хорош и обновленный спуск Маринеско. Если бы не высоченное ограждение, которое тянется вдоль склонов – там, где находились корпуса бывшего судоремонтного завода (СРЗ). Впрочем, картина меняется на глазах: сразу за аркой уже виднеются этажи новостроя.

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Об исторической арке мы рассказывали: ее восстановили вместе с барельефами. А этажи новостроя растут, с Софиевской видны рабочие и техника. Ограждение обклеено рекламой будущего «Пространства».

Стройка, вид с Софиевской
Стройка на Софиевской
Стройка, вид с Софиевской, рабочие
Стройка, вид с Софиевской, кран
Стройка, вид с Софиевской, высотки
Стройка, вид с Софиевской, визуализация
Стройка на Софиевской, кран

Впрочем, почему мы только об улице Софиевской? Спускаемся ниже, мы уже на спуске Маринеско – и строящаяся высотка видна отсюда еще лучше.

Стройка на Софиевской, о спуска Маринесковид с

вид на стройку со спуска Маринеско

Ну, а свое начало эта новейшая строительная история в центре города берет от улице Приморской. Здесь тоже ограждение, обклеенное рекламой и приглашением в отдел продаж. Работы кипят…

Стройка, вид с Приморской
Стройка, вид с Приморской, высотка
Стройка, вид с Приморской, отдел продаж
Стройка, вид с Приморской, кран
Стройка на Софиевской, вид с Приморской

Цеха (точнее, то, что от них осталось) СРЗ заканчивали сносить еще в конце 2018 года. Тогда, кстати, многие были обеспокоены судьбой этой исторической арки. Тогда же стало известно, что еще перед этим (2016 г.) разработан детальный план территории, ограниченной Софиевской, спуском Маринеско, Приморской и Торговой улицами. Шла речь о новостроях, заправочной станции, прогулочной зоне и детском садике. Шла речь о так называемом «арт-квартале».

В мае прошлого года «что-то пошло не так», и стало известно, что у территории между спуском Маринеско и Приморской новый застройщик: участок будет осваивать группа «Пространство». А то, что мы видим сегодня – только начало.

Паспорт объекта, вывешенный на улице Приморской, вещает нам, что это лишь первая очередь, и строится здесь сейчас 24-этажное здание. Строительство идет быстрыми темпами: еще летом прошлого года здесь была огороженная, но «пустая» территория. Сейчас этажи растут, что называется, на глазах.

что строится в Одессе на Софиевской

Фото автора

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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