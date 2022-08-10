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Что делать, если тревога застала вас в школе, магазине, транспорте: пошаговые инструкции

Что делать, если тревога застала вас в школе, магазине, транспорте: пошаговые инструкции

Одесситам предлагают пошаговые рекомендации, как себя вести во время воздушной тревоги. В них описаны ситуации, если вы находитесь в школе, торговом центре или в дороге.

Инструкции опубликованы на сайте Одесского городского совета. При этом муниципальные власти просят жителей города сознательно относиться к правилам военного времени и соблюдать установленные рекомендации во время сигнала воздушной тревоги.

Действия учителей и школьников во время воздушной тревоги:

Подготовительные мероприятия:

  • школьники заранее должны быть ознакомлены с местом расположения укрытия, а также правилами поведения во время эвакуации;
  • если за одним защитным сооружением закреплено более одного учреждения, то распределение участников образовательного процесса по имеющимся сооружениям фонда защитных сооружений происходит с учетом их емкости и расположения на местности;
  • школьники заранее должны уметь выполнять мероприятия из Плана реагирования на чрезвычайные ситуации или Инструкции учебного заведения, предусмотренные на случай получения сигнала;
  • в учебном заведении должны быть размещены все указатели направления движения для быстрого и безопасного проведения эвакуационных мероприятий участников образовательного процесса;
  • при эвакуации и укрытия в защитном сооружении школьников должен сопровождать учитель или другое ответственное лицо, работник образовательного учреждения;
  • ответственные лица устанавливаются заранее, после эвакуации они должны проверить заведение наличие присутствующих учеников вне защитного сооружения.

Порядок действий при получении сигнала в школе:

  • ответственное лицо при поступлении сигнала включает имеющуюся систему оповещения учебного заведения;
  • учитель должен мгновенно известить учащихся (словесно) об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации и прекратить учебное занятие;
  • ответственное лицо вместе с учителями должно скоординировать ход эвакуации учащихся от класса до укрытия;
  • классы, в которых преподают учителя, должны быть организованы для немедленного передвижения двумя колоннами в помещении класса, чтобы быстро покинуть кабинет. По возможности учащиеся самоорганизуются для ухода из кабинета и движения в защитное сооружение. При ограниченном пространстве для передвижения учащиеся покидают помещение группами;
  • ответственные за эвакуацию лица должны находиться в заранее определенных местах и ​​помочь в организации и регулировании быстрого движения к укрытию. У учителей, сопровождающих младшие классы, должны быть приставлены помощники;
  • в школе в отведенном ему месте должен находиться медицинский работник для быстрого оказания медицинской помощи;
  • ответственные за эвакуацию лица должны находиться у выхода из защитного сооружения для контроля за порядком укрытия участников образовательного процесса и быстрого реагирования в случае, если окажется, что кто-то отсутствует;
  • учащиеся или целые классы, которые находятся во дворе заведения, во время сигнала тревоги должны двигаться под наблюдением учителя или самостоятельно в защитное сооружение;
  • в укрытии ответственные лица должны обеспечить, чтобы учащиеся быстро и осторожно заняли свои места. После того как все учащиеся займут свои места, ответственный за класс должен проверить наличие всех детей;
  • в укрытии учителя и ответственные лица должны провести мероприятия, чтобы успокоить детей и всех находящихся в ней.

Алгоритм действий водителя общественного транспорта:

  • остановить транспортное средство в безопасном месте (на обочине дороги);
  • проинформировать пассажиров о полученном сигнале;
  • вывести пассажиров из транспортного средства, при наличии маломобильных групп населения организовать с помощью пассажиров (кондуктора) их эвакуацию;
  • быстро, без паники занять место в ближайшем защитном сооружении (хранилище, подвальном помещении, паркинге и т.п.);
  • если защитного сооружения поблизости нет, спрятаться за бетонными плитами, бордюром, лечь в углублениях земли, сгруппироваться и закрыть голову руками.

Алгоритм действий персонала и посетителей в ТРЦ и других торговых комплексах:

Рекомендации владельцам:

  • обеспечить наличие и готовность системы оповещения на случай чрезвычайной ситуации военного характера;
  • определить ближайшие укрытия для посетителей и персонала;
  • обозначить маршруты эвакуации к укрытиям;
  • назначить лиц, ответственных за оповещение, открытие дверей запасных эвакуационных выходов, обеспечение порядка при эвакуации, сохранение имущества и т.п.;
  • разработать четкую инструкцию для работников по действиям по сигналу и провести с ними тренировки;
  • разместить на видном месте информацию для посетителей о порядке действий по сигналу;
  • периодически доводить информацию до посетителей о действиях в случае угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации (громкоязычной связью, достопримечательностями, буклетами и т.п.);
  • организовать скорую эвакуацию посетителей и персонала в случае угрозы;
  • проверить отсутствие людей в помещениях после эвакуации;
  • при необходимости принять ограничительные меры по количеству посетителей.

Рекомендации посетителям:

  • ознакомиться с информацией о действиях в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций во время пребывания в заведении;
  • соблюдать правила поведения в местах массового пребывания людей;
  • не оставлять несовершеннолетних детей без присмотра;
  • внимательно следить за сигналами системы оповещения и объявлениями администрации заведения;
  • неукоснительно выполнять указания администрации заведения;
  • в случае объявления эвакуации немедленно составить помещение, сохраняя покой;
  • при эвакуации не пользоваться лифтами, спускаться по лестнице, направляться по определенным маршрутам эвакуации к определенным укрытиям;
  • быстро, без паники занять место в ближайшем защитном сооружении (хранилище, подвальном помещении, паркинге и т.п.);
  • если защитного сооружения поблизости нет, спрятаться за бетонными плитами, бордюром, лечь в углублениях земли, сгруппироваться и закрыть голову руками;
  • при возникновении паники сохраняйте спокойствие и способность быстро и правильно оценивать ситуацию;
  • при необходимости оказать помощь нуждающимся.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе при школах откроют постоянные дистанционные классы. При этом принять учащихся 1 сентября сможет только 33 из 122 одесских школ. Причина — отсутствие или неготовность бомбоубежищ.

Также сообщается, что дистанционного обучения хотят 95% родителей одесских школьников.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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