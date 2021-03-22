Было и стало: как изменился одесский Французский бульвар (видео)

Каждый день в Одессе строятся новые небоскребы, открываются магазины и рестораны: одним словом, все вокруг стремительно меняется. Не так давно стало известно и о ремонте дороги на Французском бульваре, а это значит, что и он скоро может частично потерять свой аутентичный облик.

Корреспондент «Одесской жизни» сделал несколько текущих кадров бульвара и сравнил их с фотографиями прошлых веков. Что-то осталось нетронутым, а некоторые места изменились до неузнаваемости.

Как сообщалось, ремонт дороги на Французском бульваре в Одессе начнется уже в ближайшие дни.

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