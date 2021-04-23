Близкий конец «Одесской ярмарки» и позитив в маршрутке: самые интересные новости Одессы за 21 апреля

В четверг, 22 апреля 2021 года, «Одесская жизнь» писала о таких важных и интересных городских событиях.

В Одессе ожидается демонтаж «Одесской ярмарки» на Дерибасовской. Причина – «сам владелец лотков на ярмарке подал документы на аннулирование паспорта привязки».

Исполком Одесского городского совета запретил движение большегрузного транспорта по улицам города в утренний и вечерний час-пик. Соответствующий проект решения поддержали на заседании 22 апреля.

В ночь на четверг, 22 апреля, на территорию одесского Чкаловского пляжа заехала строительная техника. На пляже были замечены «КАМАЗ» и экскаватор, сносившие постройки.

Юридический департамент Одесской мэрии рассматривает возможность направить в Министерство юстиции жалобы на застройщиков Лидерсовского бульвара и государственного регистратора, незаконно сменивших целевое назначение земельных участков.

Одесситы могут узнать, какие прибрежные заведения сливают нечистоты в море. Для этого создана специальная онлайн-карта.

Памятный знак в честь легендарной Леси Украинки появился у одного из входов в парк Шевченко. Это цитата из письма Леси, посвященная Одессе.

В Одессе водитель маршрутки вместе со сдачей раздавал своим пассажирам сладости.

Фото Марии Котовой