Билеты на Интерсити существенно подешевеют

Об этом заявил руководитель филиала “Пассажирская компания” УЗ Александр Перцовский.

“С 1 ноября мы снижаем цены на билеты на поезда Интерсити для того, чтобы не возить воздух. Приглашаем пассажиров воспользоваться услугами скоростных поездов, а тех, кто путешествовал во втором классе, – пересесть в первый”, – заявил Перцовский.

По его словам, снижение на 15% – базовое, но при условии ранней покупки билетов экономия может увеличиться еще на 20-25%.

По словам Перцовского на другие поезда УЗ не планирует повышать цены на билеты как минимум до конца первого квартала 2021 года.

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