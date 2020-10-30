Новости Одессы и Одесской области

Билеты на Интерсити существенно подешевеют

Билеты на Интерсити существенно подешевеют

АО “Укрзализныця” с 1 ноября снизит стоимость билетов на скоростные поезда Интерсити.

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Об этом заявил руководитель филиала “Пассажирская компания” УЗ Александр Перцовский.

“С 1 ноября мы снижаем цены на билеты на поезда Интерсити для того, чтобы не возить воздух. Приглашаем пассажиров воспользоваться услугами скоростных поездов, а тех, кто путешествовал во втором классе, – пересесть в первый”, – заявил Перцовский.

По его словам, снижение на 15% – базовое, но при условии ранней покупки билетов экономия может увеличиться еще на 20-25%.

По словам Перцовского на другие поезда УЗ не планирует повышать цены на билеты как минимум до конца первого квартала 2021 года.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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