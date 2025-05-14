По легенде, сам Ришелье почти два столетия назад закупил саженцы белой акации в Вене и бесплатно раздавал их каждому одесситу в обмен на обещание посадить и ухаживать за ним. И со временем акация стала поэтическим символом любви к своему городу, частью его ДНК.

И каждую весну, когда все наполняется жизненной силой, мы не можем надышаться этим нежным ароматом – он кружит голову, и сразу хочется петь, ведь в голове звучит музыка из оперетты «Белая акация». Эта музыка встречает гостей города на железнодорожном вокзале и является гимном Одессы. Вот так идешь поздно вечером с прогулки, вдыхаешь этот тонкий романтичный запах – и появляются приятные воспоминания… Хотя стало заметно, что деревьев акации стало намного меньше, их перестали высаживать… Что же произошло?

В поисках ответа на этот вопрос «Одесская жизнь» связалась с экспертом – кандидатом биологических наук, доцентом кафедры ботаники Владимиром Немерцаловым.

По словам специалиста, белая акация – растение североамериканского происхождения, ее научное название – робиния настоящая. Названа она в честь французского ботаника, директора Парижского ботанического сада Робена.

На нашей территории ее начали активно высаживать в начале XIX века в первом ботаническом саду, и она, наряду с софорой японской (тоже из семейства бобовых), прекрасно распространялась и росла.

Позже, в XX веке, интерес к акации возрос, особенно после войны, когда начали создавать лесозащитные полосы из акации. В итоге это привело к тому, что сегодня акация представляет угрозу для остатков биоценозов и экосистем, которые формировались здесь еще до появления человека.

Как объясняет Владимир Немерцалов, акация конкурирует с местными видами, так как прибыла из Америки, и поэтому рассматривается как инвазионно активное растение, склонное к захвату территорий. В лесном хозяйстве и «Зеленбуде» периодически получают рекомендации сократить количество акации в городе.

– Конечно, это влияет на сокращение акации в городе, но она и сама хорошо размножается, формируя вокруг себя целые участки. Однако не все деревья приживаются – нужна вода. В городе лучше приживается софора. Она отличается тем, что не имеет колючек, более зеленая и цветет не в мае, а в июле-августе. Кроме того, плоды у акации – сухие стручки, которые раскрываются, а у софоры – зеленые и не раскрываются, – поясняет биолог.

– К тому же, – продолжает он, – все когда-то приходит к концу: ветви акации очень хрупкие и ломкие. В городских условиях дубы живут сто лет, тополя – 40 лет, а акация – где-то посередине, около 50 лет. Кстати, в Одессе не зафиксировано столетних деревьев акации.

Акации сильно пострадали в 1920-х годах, во время Второй мировой войны: их вырубали по ночам просто потому, что не было отопления, и использовали для обогрева помещений. Других дров не было, а акация хорошо горит. Об этом пишут многие писатели и историки.

– Конечно, акация – ценный медонос, ее аромат сводит с ума не только пчел, но и людей. Об акации много написано на разных языках мира, вспоминая одесские весенние вечера. Сейчас хотелось бы, чтобы акации было больше в центральной части города. А вот на окраинах и за пределами города, конечно, необходимо ограничивать ее распространение – она мешает развиваться и восстанавливаться природному ландшафту, не дает распространяться видам, привычным для нашей флоры. Когда-то вся Старопортофранковская улица была засажена акациями. Сейчас деревьев акации осталось немного – все больше стало софоры и шелковицы. Замещение в основном происходит липой, тополем, софорой, орехом… «Зеленбуд» в основном сажает глэдичию, дуб и сакуру.

Будет ли акация через 50 лет? Нельзя точно спрогнозировать, ведь климат меняется, к нам приближаются субтропики, и климат становится суше – если, конечно, тенденция не изменится. А она может измениться. При этом можно сказать, что наш город более влажный, потому что находится у моря, и за счет полива здесь можно выращивать гораздо больше растений, чем те, что встречаются в природной флоре. Пока акация нормально чувствует себя в нашем климате – это не тополя, ясеня или клены, которым нужно гораздо больше влаги. Вот им, возможно, грозит исчезновение через несколько десятков лет. А акация хорошо размножается корневыми отпрысками и самосевом.

Так что, одесситы, без нашего символа мы не останемся, ведь акация живучая – как и мы все.

Ну а пока любуемся красотой цветущей белой акации:

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