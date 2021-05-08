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Архитектурные тайны Одессы: храм святителя Григория

Архитектурные тайны Одессы: храм святителя Григория

125 лет назад – в 1896 году – было закончено строительство православного храма святителя Григория Богослова и мученицы Зои, который находится по улице Старопортофранковской, 18а.

В то время Одесса готовилась к своему первому 100-летнему юбилею, и городской голова Григорий Маразли предложил построить на собственные деньги церковь для духовного развития учащихся. Ее строительство обошлось Маразли в 15 тысяч рублей. Место для храма выбрали между зданиями городского 6-классного мужского училища и 2-й женской гимназии. Попасть в церковь из них можно было через боковые входы. Предполагалось, что храм будет выполнять роль домовой церкви для учащихся этих двух учебных заведений. Кстати, во вновь построенной церкви уже в то время было установлено центральное отопление.

храм Григория Богослова

Проект храма разработал архитектор Семен Ландесман. Первоначально планировалось, что его открытие будет приурочено к юбилею города, однако по некоторым причинам подготовка к реализации проекта затянулась. Первый камень в основание храма заложили только 9 августа 1894 года, а торжественное освящение новой церкви было совершено весной 1896 года. Храм освятили во имя святителя Григория Богослова и святой мученицы Зои – по именам родителей Григория Маразли. Освящение совершили епископ Елисаветградский Тихон и архиепископ Херсонский и Одесский Иустин.

храм Григория Богослова внутри

После революции храм, как и многие культовые сооружения, постигла печальная участь. В 1930 году большевики закрыли его, однако в период румынской оккупации храм был восстановлен и освящен начальником Румынской духовной миссии архимандритом Анфимом. В мае 1961 года церковь была вновь закрыта, а ее помещения были переданы под склад хлебокомбината. Затем храм опять возвратили церкви. И уже в 1994 году митрополит Одесский и Измаильский Агафангел вновь освятил храм после ремонта.

Источники: sobory.ru; Википедия

Фото: из открытых источников

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Ирина Сорокина
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