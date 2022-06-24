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Афиша Одессы: бесплатные события 24 – 26 июня

Афиша Одессы: бесплатные события 24 – 26 июня

Подходит к концу первый месяц лета – пасмурно-дождливый, грозовой июнь. Мы радуемся победам и плачем о наших друзьях. В то же время в городе открылись все театры, презентуются новые книги и проходят выставки. Мы продолжаем жить. А значит, эта подборка бесплатных культурных событий вам пригодится.

Что: Благотворительная ярмарка в Poncho

Где: Греческая, 26/28, Poncho bar

Когда: 24 июня, 13:00

https://fb.me/e/3O2vXldG1  

 

Что: Презентация книги Евгении Завалий “Города, в которые ты не уедешь”

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 24 июня, 16:00

https://fb.me/e/1R7HBE3wm  

 

Что: Благотворительный вечер «Семь книг Валерия Хаита»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 24 июня, 17:00

https://fb.me/e/4XrPHVs80  

 

Что: Презентация альманаха «Морской сборник»

Где: Екатерининская, 77, Книжный магазин-Кофейня

Когда: 24 июня, 17:00

https://fb.me/e/5Fcx33olA  

 

Что: Сольный концерт Дмитрия Радецкого

Где: https://fb.me/e/4EvMT64zs 

Когда: 24 июня, 19:00 

 

Что: Благотворительный концерт Крылья & День гнева 

Где: www.youtube.com/MoreMusicClub 

Когда: 24 июня, 

https://fb.me/e/2yz722CAB 

 

Что: Открытие персональной выставки Ирины Потапенко «Подвальные хроники»

Где: Польская, 19, Квартира N6

Когда: 25 -26 июня, 12:00-19:00

https://fb.me/e/3UYShvCEJ  

 

Что: Блошиный рынок

Где: Троицкая, 56

Когда: 25 июня, 11:00-19:00

https://fb.me/e/3cJwGMETM  

 

Что: Заседание книжного клуба. Обсуждение книги Кадзуо Исигуро «Художник зыбкого мира»

Где:Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 25 июня, 13:00

https://fb.me/e/2kKoBDWX8  

 

Что: Спектакль “Скрипка и немного нервно…”

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 25 июня, 16:00

https://fb.me/e/4CubSd9CK  

 

Что: Джазовый концерт Вадима Бессараба «От сердца к сердцу»

Где: Городской сад, Летний театр, галерея ArtOdessa

Когда: 26 июня, 15:00

Благотворительные взносы приветствуются

https://fb.me/e/2v6tKi22i  

 

Что: Благотворительный концерт «Пожарный кран»

Где: www.youtube.com/MoreMusicClub 

Когда: 26 июня 19:00

https://fb.me/e/1UdVhqPgI

Подходит к концу первый месяц лета – пасмурно-дождливый, грозовой июнь. Мы радуемся

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Редакция ПРОФИЛЬ

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