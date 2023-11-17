Как в Одессе добивались запуска котельной: история одного ОСББ

Текст опубликован на ее странице в facebook.

Боритесь и поборите. Мы запустили котельную. Мы могли запустить тепло в последнюю неделю февраля, но приняли решение, что не будем этого делать, так как отопительный сезон завершили по городу 1 марта. А запуск котельной — это очень дорогое удовольствие и хлопотное.

Смешанные чувства. Система государственного управления работает с сильными сбоями. ОСББ красиво смотрится на бумаге и в агитации людей их создавать. Цель одна: спихнуть с себя ответственность за данный конкретный дом и 200, 300, 500 человек, живущих в нем. Механизм регулировки отношений ОСББ — поставщики коммунальных услуг (электричество, где частная монополия; газ, где монополия государства выламывает руки; мусор, где так же частные компании; вода — частный монополист) — государство как гарант жизнеобеспечения населения ОТСУТСТВУЕТ. Нет даже на бумаге этого. Любая проблема индейцев шерифа не касается. На мой взгляд, такого быть не должно на уровне громады и государства.

Пример нашего дома показательный: люди могут. Но какими силами приходится отстаивать свои права на нормальную жизнь! В нашем доме в прошлый отопительный сезон погибли все хомяки, рыбки, большинство птиц. Трагедия для детей. Мёрзли старики и дети, не все имели возможность снять жилье, в квартирах температура едва превышала 12 градусов, света как дополнительного ресурса отопления не было неделями из-за обстрелов. Нашему самому старшему жильцу — 95, блокадник. Никого это не чесало. НИКОГО.

У дома, у жильцов, украдено 189 тыс грн, люди вынуждены были повторно рассчитаться за газ, который оплатили ранее, чтобы государство-газовый монополист дало газ на крышную котельную: утром деньги — вечером стулья, и не @@ет — ни дети, ни старики, никто. ОСББ — частная неприбыльная компания, где единственный механизм регулировки отношений, любых, суд. Идите и судитесь. Здесь смех зала.

Мы, конечно, подали заявление о хищении средств. Да, ведётся следствие, уже более полугода, не просто вяло, а крайне вяло. Все везде как было: надо ж дать-надо ждать. Девиз работы органов не меняется. Кроме фразы следователя нашему адвокату: я давно не видел таких идеальных документов, — более ничего. Конечно, документы идеальные! Мы их выгрызли. И что? И ничего! Идёт следствие. Полгода идёт. Только следователь постоянно в командировках. Занят, в общем.

А какие юридические казусы вскрылись в ходе установления прав собственности на дом! Можно писать докторские диссертации. Если кому надо — обращайтесь) пакет удивительных документов прилагается: дом вместе с квартирами людей, например, передан в собственность частному юрлицу решением городских властей. Суд идёт параллельно со следствием. Очередное заседание с привлечением нового ответчика 29 ноября, городской совет брыкается, привлекаем и БТИ. Кто б мог подумать, что такие прыткие найдутся в таком вот доме.

Мы боремся. Очень медленно всё. Люди никому не нужны, увы. Даже страшно подумать, что будут делать те дома, где ОСББ и которые попали под атаки рашистов.

Это важные вопросы, про которые пишу на примере своего дома. Их необходимо ставить властям. И требовать ответы в виде внесения изменений в законодательство на уровне, как страны, так и громад. Пока то, что меняют, вызывает нецензурную лексику: такое ощущение, что все эти люди-депутаты общаются с марсианами. Новые изменения в закон Про ОСББ усложнили и так сложную ситуацию: хотели, как лучше, получилось, как всегда. Это просто какой-то капец.

Буду писать у себя про ОСББ чаще. Почему-то информации немного и не все имеют нашу настойчивость и возможность найти адвоката по вопросам ЖКХ, как смогли найти мы. Это было везение или помощь верхних сил.

Пока радиаторы в моей квартире все теплые, как и радиаторы в квартирах соседей: мы победили. — Тамила, это мафия, вы ничего не сможете, зачем это вам? Они вас задавят, — осталось в прошлом. Не задавили, хотя сами они ещё живы. Мы продолжаем… Еще по теме: Как сэкономить на оплате за отопление и газ жильцам многоквартирных домов: пошаговая инструкция