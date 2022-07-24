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Спасатели в Одесской области вытащили из болота лошадь (фото)

Спасатели в Одесской области вытащили из болота лошадь (фото)

23 июля в Подольском районе местные жители вызвали спасателей чтобы те помогли вытащить из болота лошадь, которая там увязла и чуть не утонула.

Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской Жизни».

Одесские спасатели просто герои. Не только справились с последствиями обстрела порта, но и спасли коня,

— сказано в сообщении.

Днем 23 июля в ГСЧС поступил сигнал о том, что в Подольском районе Одесской области, в селе Ананьев Второй, лошадь упала и нуждается в помощи.

спасатели вытащили из болота лошадь

Спасатели за считанные минуты прибыли на место происшествия и с помощью пожарного автомобиля и веревки вытащили коня из копанки (глубиной 2 м) на поверхность.

спасатели вытащили из болота лошадь спасатели вытащили из болота лошадь спасатели вытащили из болота лошадь

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как одесские ветеринары выхаживают краснокнижных котят, мама которых погибла под обстрелом рашистов.

Читайте также историю о том, как спасали и как назвали котенка с острова Змеиный, который чудом выжил во время боевых действий.

Фото ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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