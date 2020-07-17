Карантин: Украину хотят разделить на четыре зоны Области Украины разделят на четыре карантинные зоны «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную». И ограничительные меры в них будут вводить в зависимости от ситуации с коронавирусом. ПОДРОБНЕЕ