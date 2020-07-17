По состоянию на пятницу, 17 июля в Украине с начала пандемии коронавируса подтвердили 57 264 случая заболевания COVID-19.
Как сообщает система мониторинга СНБО, за последние сутки в Украине выявили 809 новых случаев заболевания. 11 человек умерли и 838 — выздоровели.
За весь период эпидемии в Украине 29 769 пациент выздоровел, 1 456 человек умерли.
За сутки в Одесской области зарегистрировали 60 новых случаев заболевания. Никто не умер и 26 человек выздоровели. На данный момент болеют 1 322 жителей Одесской области.