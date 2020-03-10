Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ по капитальному ремонту водовода Ду=700мм, по адресу ул. Мичурина, 21.
В связи с чем, 11 марта 2020 года с 09:00 до 21:00, будет прекращена подача воды следующим потребителям города:
- ж/м “Слободка”,
- поселок “Кривая Балка”,
- ул. Хуторская,
- ул. Мичурина,
- ул. Химическая,
- ул. Агрономическая,
- ул. Грушевского.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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