Как в Одессе рождалась организованная преступность?
Одесса была обречена стать столицей криминала
Когда на берегах Черного моря стали строить новый город, императрица стремилась как можно скорее привлечь в Одессу людей. Чтобы соблазнить народ селиться и обустраиваться практически в голой степи, жителям строящегося города были предоставлены самые разные льготы. Это привлекало в Одессу людей разных национальностей, среди которых было немало искателей приключений всех мастей, авантюристов, мошенников, беглых крепостных и каторжников. В портовом городе для их ремесла открывались такие перспективы, что дух захватывало.
Местный криминалитет стал селиться в самом известном одесском районе — на Молдаванке. Первые упоминания о ней датированы 1793 годом, а уже в начале XIX века Молдаванка стала центром преступного мира Одессы, а некоторые поговаривали, что даже и всей империи, соперничая с криминальными районами Петербурга.
На Молдаванке стали открывать подпольные притоны, игорные и публичные дома. В отличие от своих иногородних коллег, одесские бандиты действовали креативно и находчиво, стараясь обходиться без жертв и грубой силы. Может быть, поэтому их деятельность романтизировали, а сами они стали любимыми героями одесского фольклора? У них даже появился собственный кодекс чести, который впоследствии распространится на всю страну, заложив основы воровских законов.
Одесские преступники не любили бытовых краж и разбоев. Они подходили к делу творчески, придумывая изящные схемы «отъема денег» у богатого населения. Слухи о новых видах мошенничества, придуманных в портовом городе, быстро распространялись по всей Российской империи.
У истоков одесской мафии стояли Япончик и Сонька
Имена одесских преступников и аферистов стали легендарными: Сонька Золотая Ручка, Миша Япончик, Григорий Котовский, Яша Блюмкин, Мишка Ястреб, Федька Бык и многие другие. Именно они во многом заложили основы криминальных законов страны. Но самую значительную роль в формировании организованной преступности в Одессе сыграли Мишка Япончик и Сонька Золотая Ручка.
Главаря одесских бандитов Япончика знают, наверное, уже во всем мире. Считается, что именно он подготовил почву для создания такого явления, как вор в законе. Кроме того, одесский гангстер ввел «кодекс налетчика», который современные исследователи считают прообразом современных воровских законов. В частности, «кодекс» запрещал грабить артистов, врачей и адвокатов, помощь которых могла понадобиться бандитам в будущем.
Зато одесских предпринимателей, которые не принадлежали к этим категориям, Япончик обложил немалой данью. Кроме того, считается, что Михаил Винницкий стоял у истоков такого вида криминального бизнеса, как рэкет. Ну а после того, как Япончика расстреляли красноармейцы, с которыми он вступил в союз, «воровской кодекс» был дополнен — появился строжайший запрет на любой вид сотрудничества с властями.
Что касается заслуг Соньки в создании организованного криминала, то именно она одна из первых предложила создать так называемый общак. Эти деньги должны были направляться на помощь бандитам, которые попали в тюрьму или оказались в беде. Кроме того, Сонька озаботилась «помощью» детям-сиротам — она создала и содержала знаменитую школу карманников, которая находилась на Молдаванке. Обучал малолетних преступников некий Мойша Окс, или Кайлыч, бывший налетчик, а ныне «преподаватель высшей категории». Выпускные экзамены ученики сдавали в месте, пользовавшемся криминальной славой, — в Глухом углу, на перекрестке улиц Госпитальной и Запорожской. А еще Сонька была тесно связана с московской преступной группой «Клуб червонных валетов», гастролировавшей по стране. На их счету были грабежи, подделки документов и денег, убийства.
Революционная власть ничем не отличалась от бандитов
После революции новая власть создала новую систему наказаний: в 1919 году появились первые лагеря с принудительными работами. Эти лагеря и колонии, где находилось большое количество заключенных — как уголовных, так и политических, — стали местом, где постепенно сформировалась преступная общность и пресловутые «понятия».
Советские методы не особо отличались от бандитских — большевики использовали криминалитет для борьбы с дворянами и предпринимателями. Среди них, к примеру, были бывший налетчик Григорий Котовский и Яков Блюмкин, сотрудничавший с бандитами. Многие из них в 1930-х годах были репрессированы. А после войны за одесский криминалитет взялся «маршал победы» Георгий Жуков. Была разработана операция «Маскарад», о которой почти ничего не известно. Однако после ее завершения большинство уличных налетчиков были уничтожены неизвестными. Так закончилась романтизированная эпоха одесского бандитизма.
Прообраз мафии появился еще в Древней Руси
Организованная преступность считается приметой нашего времени, однако подобные организации появились еще в Киевской Руси. Правда, в те времена криминальные связи и сами преступники сильно отличались от современных мафиози. В XI веке, как и сейчас, самыми серьезными преступлениями считались убийства, разбои и кражи. Кстати, в то время владелец имущества, застав вора на месте преступления, имел право убить его «как собаку».
В правовом «кодексе» Русская Правда упоминаются первые цепочки организованной преступности — воры действовали группами, сбывали краденое скупщикам, которые перепродавали его на рынке. Сведения о воровских шайках содержатся и в Киево-Печерском патерике — преступники воровали дорогие в то время книги, которые продавали книготорговцам.
В 1497 году впервые был использован термин, обозначающий профессионала-рецидивиста, — «ведомый лихой человек». Если человека признавали таковым, ему автоматически грозила смертная казнь. Преступниками также считались и те, кто содержал притоны, или по-современному «малины». Самой действенной процессуальной процедурой в то время считались пытки, а следователям было запрещено идти на мировую с преступниками.
После петровских реформ стала активно развиваться городская преступность, а разбой на дорогах отошел на второе место. Именно в среде городских воров и стала возникать организованная преступность в ее современном виде.
Одесская мафия «засветилась» в комиксах и играх
В 2000 году одесская мафия стала героиней одного из ежемесячных журналов «Детективные комиксы», и с тех пор фигурирует во многих комиксах о Бэтмене. Например, в 2012 году в рассказах о Бэтмене стала действовать украинская организованная преступная группа «Шепчущая банда», которую возглавлял некий Лука Волк.
Также украинская преступная группа под названием «Закаровский синдикат» стала одним из героев компьютерной игры «Stranglehold» 2007 года.
Карманники появились благодаря Петру I
Воры-карманники появились после реформ Петра I. Дело в том, что обязательной частью европейского платья, в которое царь одел всю знать и купцов, были карманы, из-за чего ворам пришлось повышать свою квалификацию. До этого в одежде карманов не существовало, а деньги богатеи носили на поясе в мешочках, которые назывались мошной. Предшественникам карманников достаточно было просто срезать мошну. От этого слова и появилось название «мошенник».