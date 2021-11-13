У истоков одесской мафии стояли Япончик и Сонька

Имена одесских преступников и аферистов стали легендарными: Сонька Золотая Ручка, Миша Япончик, Григорий Котовский, Яша Блюмкин, Мишка Ястреб, Федька Бык и многие другие. Именно они во многом заложили основы криминальных законов страны. Но самую значительную роль в формировании организованной преступности в Одессе сыграли Мишка Япончик и Сонька Золотая Ручка. Главаря одесских бандитов Япончика знают, наверное, уже во всем мире. Считается, что именно он подготовил почву для создания такого явления, как вор в законе. Кроме того, одесский гангстер ввел «кодекс налетчика», который современные исследователи считают прообразом современных воровских законов. В частности, «кодекс» запрещал грабить артистов, врачей и адвокатов, помощь которых могла понадобиться бандитам в будущем.

Зато одесских предпринимателей, которые не принадлежали к этим категориям, Япончик обложил немалой данью. Кроме того, считается, что Михаил Винницкий стоял у истоков такого вида криминального бизнеса, как рэкет. Ну а после того, как Япончика расстреляли красноармейцы, с которыми он вступил в союз, «воровской кодекс» был дополнен — появился строжайший запрет на любой вид сотрудничества с властями.

Что касается заслуг Соньки в создании организованного криминала, то именно она одна из первых предложила создать так называемый общак. Эти деньги должны были направляться на помощь бандитам, которые попали в тюрьму или оказались в беде. Кроме того, Сонька озаботилась «помощью» детям-сиротам — она создала и содержала знаменитую школу карманников, которая находилась на Молдаванке. Обучал малолетних преступников некий Мойша Окс, или Кайлыч, бывший налетчик, а ныне «преподаватель высшей категории». Выпускные экзамены ученики сдавали в месте, пользовавшемся криминальной славой, — в Глухом углу, на перекрестке улиц Госпитальной и Запорожской. А еще Сонька была тесно связана с московской преступной группой «Клуб червонных валетов», гастролировавшей по стране. На их счету были грабежи, подделки документов и денег, убийства.