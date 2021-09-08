10 гривен за проезд в маршрутке, «Ивановский» проект и интерактив в парке: главные новости Одессы за 8 сентября

С 15 сентября в одесских маршрутках вырастет стоимость проезда до 10 грн.

В Одессе разрабатывается проект абсолютно нового Ивановского путепровода. Мэрия обнародовала фото визуализации моста после реконструкции.

А на проспекте Шевченко появятся островки безопасности. Поводом для принятия такого решения стала недавняя трагедия…

В Одессу доставили 23 тысячи доз вакцины Пфайзер. Сейчас ее распределяют по пунктам вакцинации.

Между тем, власти Одесской области намерены направлять в каждую школу, детсад или вуз мобильные бригады медиков для вакцинации педагогического состава.

С начала этого учебного года в одесских школах начали предлагать детям особые диетические завтраки: они не содержат глютена и лактозы.

Всю Одессу, а потом и Украину потрясло видео, распространенное в социальных сетях: девушка ночует на улице на игровой площадке, рядом коляска с младенцем. Нам стали известны четыре версии случившегося.

С 7 сентября, в одесском парке Шевченко начала работу не совсем обычная выставка под названием «Вражарiум». Эта интерактивная выставка приглашает одесситов и гостей города совершить виртуальное путешествие по всему миру.