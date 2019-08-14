А я несчастная торговка частная: как в Одессе идет уличная торговля

«Семочки, жареные семочки! Рачки, свежие вареные рачки!», – для многих поколений одесситов эти страстные призывы уличных торговок музыкой звучат. А как здорово в историческом центре — на Польской, к примеру, – прямо на улице прикупить смачную связку бычков, ароматный букет зелени для засолки огурчиков и банку пахнущей солнцем алычи!

Впрочем, власти вольная торговля не устраивает. Понятно – аренду клочка тротуара оплачивать никто не собирается, как и оформлять сертификат качества на продукты, намедни выловленные в море либо собранные на собственном приусадебном участке.

Обожженные солнцем крестьянки – пассажирки пригородных электричек и автобусов, доставляющие горожанам последнего надоя молоко, свежайшую брынзу, овощи, фрукты, зелень и немудреные степные цветы, – на рынках тоже торговать не спешат. Пристраиваются на обочинах тротуаров, в проходных дворах. Распродаются быстренько и опять на электричку торопятся. Цены здесь вполне демократичные, а за пользование лотком и ветеринарно-санитарную экспертизу платить не надо.

Не припомню ни одного случая покупки у стихийных торговок некачественного товара. Секрет прост – все продукты попробовать можно. Правда, если видите, что рядом лежат творог, яйца и мясо, лучше обойдите такого торговца стороной.

Хотя в супермаркетах, при всей их вакуумной упаковке и контроле качества, время от времени то сыр позеленевший приходится возвращать, то колбасу выбрасывать – коты ее есть с негодованием отказываются. Качество фруктов и овощей – отдельная тема. Интересно только, кто покупает это откровенное гнилье по космической цене.

Так что уличные торговцы, работающие по принципу «З лану (або ферми) до столу», по сути, доброе дело для потребителей делают.

Сервис у уличных торговцев тоже вполне на уровне. На Одесском ж/д вокзале, например, кофе и пирожки прямо на перроне продают. Цены – ниже, чем в вокзальных кафе. И в качестве кулинарии можно быть уверенным – полицейские патрули здесь подкрепиться тоже не прочь. А должны незаконную уличную торговлю неукоснительно пресекать.

Незаконная торговля на улицах (тротуарах, скверах, парках, дворах, площадях), согласно ст.160 ч.1 КоАП Украины наказывается штрафом от одного до семи минимумов дохода граждан – то есть, от 17 до 119 гривен — с конфискацией предметов торговли или без таковой.

Тем не менее, экономисты и социологи прогнозируют дальнейший рост уличной торговли — защитной реакции людей, пытающихся выжить в условиях галопирующей инфляции. А вот когда заработают по всей стране фабрики и заводы, повысятся пенсии и благосостояние граждан, все поголовно будут в супермаркетах отовариваться. Хотя, согласитесь, как здорово прямо у дома купить нагретый солнцем арбуз или горячие, зачерпнутые со дна объемистой торбы, семечки.