Зима в парке Победы: горки, снежки и замерзший пруд

В Одессу на несколько дней заглянула настоящая зима – со снегом и бодрящим морозцем. Особенно полно пропитаться зимней атмосферой можно в парке. Там и деревья, запорошенные снегом, вдоволь пространства для игр и горки, с которых можно кататься.

Фотокорреспондент «Одесской Жизни» выбрал для своей прогулки парк Победы. И не прогадал. Вот уж где настоящая зима, так это тут.

Вопреки предположениям, что одесситы прячутся от холода по квартирам, в парке полно людей. И, конечно, никто не стоит на месте. Зима, как никак, на одном месте и замерзнуть можно. Потому каждый выбирает себе занятие по душе и физическим возможностям.

Большинство спокойно прогуливается, дыша морозным воздухом и любуясь зимней красотой, а кто-то и вовсю снежками бросается. А для детей есть еще естественные горки, с которых скатываются кто на чем горазд и снеговика можно слепить.

Вот кто не особо рад свалившейся на город зимней красоте, так это утки из паркового пруда. Вода замерзла и пернатым приходится ждать оттепели прямо на льду. Хорошо хоть утиные домики по-прежнему действуют, так что при необходимости уткам есть где спрятаться от непогоды и согреться. А с едой помогут люди.

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