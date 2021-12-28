В службе автодорог рассказали о ситуации с проездом по основным магистралям

Дорожники заявляют, что в круглосуточном режиме ликвидируем последствия непогоды. Для их устранения на дорогах государственного значения Одесщины не прекращаются снегоочистительные работы и обработка покрытия дорог противогололедными материалами.

Для этого круглосуточно задействовано более 80 единиц спецтехники и 94 работника.

Какие дороги в Одесской области закрыты из-за гололеда?

Сложности с проездом возникли после того как в результате колебаний температуры от -7 градусов мороза до +3 градусов тепла, на дорогах образовался гололед. В течение суток наблюдались осадки в виде снега и дождя на севере, юге и центральной части области.

Сейчас дорожная техника работает на таких дорогах государственного значения:

М-13 Кропивницкий – Платоново (на г. Кишинев);

М-05 Киев – Одесса;

М-15 Одесса – Рени;

М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск;

М-16 Одесса-Кучурган;

М-28 Одесса-Южный-/М-14/;

Р-33 Винница – Турбов – Гайсин – Балта – Большая Михайловна/М-16/;

Р-54 Краснопилка – Теплик – Бершадь – Саврань – Дубиново/М-05/

Р-71 Одесса – Ивановка – Ананьев – Песчаная – Хащуватое – Колодистое – Рыжовка/М-05/;

Р-72 КПП «Старокозаче» — Белгород-Днестровский;

Р-75 КПП „Тимково” – Балта – Первомайск – Домановка – Александровка;

Т-16-11 КПП «Алексеевка» — Кодыма — Балта;

Т-16-14 КПП «Иосифовка»-Захаровка-Ширяево-/М-05/

Т-16-09 /Н-33/ — Сухой Лиман — /М-27/;

Т-16-17 /М-05/ — Ивановка;

Т-16-18 /Р-33/-Раздельная-Еремеевка-/М-05/;

Т-16-19 Беляевка — станция Выгода;

T-16-23 Ананьев – Троицкое – Березовка – Викторовка;

Т-16-25 КПП «Кучурган» — Беляевка — Маяки — Овидиополь;

Н-33 Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши.

По состоянию на 9:30 утра 28 декабря проезд по дорогам общего пользования государственного значения в Одесской области обеспечен. Закрытых участков нет.

Ранее сообщалось, что в самой Одессе обледенели улицы, дома и деревья.

Из-за непогоды утром 28 декабря было прервано трамвайное сообщение с крупнейшим микрорайоном Одессы поселком Котовского.

Перед этим одесситов предупреждали об ухудшении погодных условияй и просили по возможности оставться дома. Потому что прогноз погоды на 28 декабря обещал ледяной дождь, метель гололед.

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