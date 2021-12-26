В Одесском СИЗО стреляли в заключенного, который пытался сбежать

Одесские полицейские расследуют факт покушения на бегство из следственного изолятора. Чтобы остановить беглеца, охранники применил оружие и ранил его в ногу.

Совершить побег пытался 34-летний уроженец Харьковщины, который находился под стражей по подозрению в совершении наркопреступления, предусмотренного ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины.

Заключенный на требования остановиться не реагировал

Около семи утра дежурный сообщил постовому о правонарушителе, который бежал к стенам следственного изолятора. Обнаружив беглеца, работник внутренней службы потребовал от него остановиться и предупредил о том, что будет вынужден применить оружие. Мужчина на это никак не отреагировал, даже после выстрела в воздух. Тогда постовой совершил выстрел в сторону злоумышленника и ранил того в ногу. Правонарушителю вызвали «скорую», он доставлен в больницу.

По факту побега начаты два расследования

По факту покушения на побег из-под стражи начато досудебное расследование по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.393 Уголовного кодекса Украины, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Правонарушителю грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Также начато служебное расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям постового. Сотрудниками Государственного бюро расследований Одесской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.365 Уголовного кодекса Украины.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о задержании налетчика, который сбежал прямо из зала суда.

Также сообщалось о побеге заключенного из СИЗО.

Обоих беглецов разыскали и задержали.

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