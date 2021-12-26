В Одессе налипание мокрого снега и гололедица: жителей призвали оставаться дома

Городские власти Одессы сообщили об ухудшении погодный условия в городе и призвали одесситов без особой необходимости не покидать своих домов.
В Одессе ухудшились погодные условия
В опубликованном на сайте Одесского городского совета сообщении сказано, что, согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе наблюдается ухудшение погодных условий.
А именно:
- налипание мокрого снега;
- на дорогах гололедица;
- видимость во время осадков 500-1000 м.
Такая же погода в Одессе сохранится ночью и днем 27 декабря.
Одесситов попросили осторожно ходить под деревьями и не ставить под ними машины
Коммунальные службы города переведены на круглосуточный режим работы, чтобы оперативно приступить к ликвидации возможных последствий непогоды.
В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.
Также водителей просят не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, а всех горожан осторожно передвигаться под деревьями – в результате осадков и порывов ветра возможно падение веток и кабелей.
Телефоны экстренных служб в Одессе:
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102
- Оперативный городской центр «Скорая коммунальная помощь» — 15-01
- Департамент городского хозяйства (диспетчерская) — (048) 705 48 84, 067 705 84 48
«Одесская Жизнь» уже сообщала сегодня, что над Одессой проходит снежный атмосферный фронт. Весь день 26 декабря и в понедельник 27 декабря, по прогнозам синоптиков, в Одессе и окрестностях периодически будет идти снег, местами мокрый. К утру вторника 28 декабря осадки примут форму дождя.