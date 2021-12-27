Снежный фронт над Одессой и новый скандал с Ломаченко: новости Одессы за 26 декабря

Воскресение 26 декабря 2021 года запомнилось “Одесской жизни” такими событиями в городе и области:

Мы рассказали кому необходима бустерная доза вакцины от ковид

Стало известно, что улицы Бронза в Одессе не будет, а улица Шухевича останется

Воскресная статистика заболеваемости коронавирусом порадовала низкими показателями, в ом числе и смертности

Два дня над Одессой будет господствовать снежный фронт: что он принесет городу

На Трассе здоровья появилась единственная в Украине сосна с необычной кроной

Олимпийское золото Василия Ломаченко попало в Россию: боксер опять угодил в скандал

В Одесском СИЗО стреляли в заключенного, который пытался сбежать

В Белгороде-Днестровском медикам скорой пришлось вызывать на помощь спасателей, чтобы доставить больного в карету скорой помощи

Красные пакгаузы в Одесском порту снова сдают в аренду: прежний аукцион провалился

Из-за действий пограничников, пресекших контрабанду, одесситы остались без дешевых айфонов к Новому году

«Одесская Жизнь» продолжила рассказывать о людях, ранее управлявших Одессой: Первые мэры Одессы — кем они были и как управляли городом?