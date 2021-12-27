Новости Одессы и Одесской области

Снежный фронт над Одессой и новый скандал с Ломаченко: новости Одессы за 26 декабря

Снежный фронт над Одессой и новый скандал с Ломаченко: новости Одессы за 26 декабря

Воскресение 26 декабря 2021 года запомнилось “Одесской жизни” такими событиями в городе и области:

Подписаться

Мы рассказали  кому необходима бустерная доза вакцины от ковид

Стало известно, что улицы Бронза в Одессе не будет, а улица Шухевича останется

Воскресная статистика заболеваемости коронавирусом порадовала низкими показателями, в ом числе и смертности

Два дня над Одессой будет господствовать снежный фронт: что он принесет городу

На Трассе здоровья появилась единственная в Украине сосна с необычной кроной

Олимпийское золото Василия Ломаченко попало в Россию: боксер опять угодил в скандал

В Одесском СИЗО стреляли в заключенного, который пытался сбежать

В Белгороде-Днестровском медикам скорой пришлось вызывать на помощь спасателей, чтобы доставить больного в карету скорой помощи

Красные пакгаузы в Одесском порту снова сдают в аренду: прежний аукцион провалился

Из-за действий пограничников, пресекших контрабанду, одесситы остались без дешевых айфонов к Новому году

«Одесская Жизнь» продолжила рассказывать о людях, ранее управлявших Одессой: Первые мэры Одессы — кем они были и как управляли городом? 

Читайте также: Меморандум о самокатах и сырно-шоколадный двор: главные новости Одессы за 23 декабря

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить