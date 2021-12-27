Снежный фронт над Одессой и новый скандал с Ломаченко: новости Одессы за 26 декабря

Воскресение 26 декабря 2021 года запомнилось “Одесской жизни” такими событиями в городе и области:
Мы рассказали кому необходима бустерная доза вакцины от ковид
Стало известно, что улицы Бронза в Одессе не будет, а улица Шухевича останется
Воскресная статистика заболеваемости коронавирусом порадовала низкими показателями, в ом числе и смертности
Два дня над Одессой будет господствовать снежный фронт: что он принесет городу
На Трассе здоровья появилась единственная в Украине сосна с необычной кроной
Олимпийское золото Василия Ломаченко попало в Россию: боксер опять угодил в скандал
В Одесском СИЗО стреляли в заключенного, который пытался сбежать
В Белгороде-Днестровском медикам скорой пришлось вызывать на помощь спасателей, чтобы доставить больного в карету скорой помощи
Красные пакгаузы в Одесском порту снова сдают в аренду: прежний аукцион провалился
Из-за действий пограничников, пресекших контрабанду, одесситы остались без дешевых айфонов к Новому году
«Одесская Жизнь» продолжила рассказывать о людях, ранее управлявших Одессой: Первые мэры Одессы — кем они были и как управляли городом?
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