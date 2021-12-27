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Как расчищают дороги в Одесской области (видео)

Как расчищают дороги в Одесской области (видео)

Служба автомобильных дорог в Одесской области сообщила, что на дорогах государственного значения круглосуточно работают 85 единиц техники. Проезд по всем из них обеспечен.

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В сообщении ведомства сказано, что в течение суток температура воздуха колебалась от 0 до -9 градусов мороза. Осадки наблюдались в южной и центральной частях области.

В зависимости от того, были или нет осадки в той или иной части региона, состояние дорожного покрытия – сухое, местами влажное, местами заснеженное.

К 21.00 27 декабря в Одесской области ухудшатся погодные условия

В тоже время Служба автодорог предупреждает, что сегодня, 27 декабря с 21.00 вечера ожидается ухудшение погодных условий в северной части области и центре.

Уважаемые водители! Будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения и не мешайте работе спецтехники. По возможности воздержитесь от поездок!

— заявляют в Службе автомобильных дорог в Одесской области.

Куда звонить, если застряли в снегу:

Круглосуточная «Горячая линия» Службы автомобильных дорог в Одесской области:

+38 067 575-68-86.

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала предупреждение синоптиков о том, что в Одесской области 27 декабря к ночи ожидаются порывы северо-восточного ветра, 15-20 м/с, налипание мокрого снега, метель, гололед, гололедица, видимость во время осадков 100-500 м.

Мы также рассказывали как коммунальщики расчищали Одессу от снега всю ночь и все утро.

К сожалению, непогода уже наделала беды. Уже сообщалось о сложной ситуации на одесских дорогах утром понедельника, 27 декабря.

А на заснеженной трассе Одесса – Николаев опрокинулся автобус с пассажирами. Есть пострадавшие.

Фото и видео Службы автомобильных дорог в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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