Новости Одессы и Одесской области

Снегопад и странности дорожников: новости Одессы за 27 декабря

Снегопад и странности дорожников: новости Одессы за 27 декабря

В понедельник, 27 декабря 2021 года, “Одесская жизнь” писала о таких событиях в городе и области:

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Молодые одесситки развлекались, угощая маленького мальчика водкой

На заснеженной трассе Одесса – Николаев опрокинулся автобус с пассажирами

Одесские дороги засыпало снегом: как там было с проездом?

Директор Одесского зоопарка получил международную экологическую премию

Незнакомец проник в дом одесситки и срезал трубы канализации

Погода в Одессе должна была ухудшиться и жителей предупредили об опасности

Хотя, при этом  на старой одесской улице ожила предновогодняя сказка 

Мы показали, как расчищают главные дороги в Одесской области

И, пока одни дорожники расчищали дороги от снега, другие дорожники в Одесской области укладывали асфальт прямо в снег

А еще мы рассказали о встрече с настоящим Санта- Клаусом: Здравствуй Санта, Новый год! О рождественской сказке и новогодних подарках

Объяснили, что делать, если задержали или отменили рейс самолета?

Научили как упаковать подарок своими руками

Рассказали как и в чем встречать Новый год Водяного Тигра с точки зрения дизайнера

И опубликовали советы медиков  как помочь при сердечном приступе?

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Редакция ПРОФИЛЬ

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