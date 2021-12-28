Снегопад и странности дорожников: новости Одессы за 27 декабря

В понедельник, 27 декабря 2021 года, “Одесская жизнь” писала о таких событиях в городе и области:
Молодые одесситки развлекались, угощая маленького мальчика водкой
На заснеженной трассе Одесса – Николаев опрокинулся автобус с пассажирами
Одесские дороги засыпало снегом: как там было с проездом?
Директор Одесского зоопарка получил международную экологическую премию
Незнакомец проник в дом одесситки и срезал трубы канализации
Погода в Одессе должна была ухудшиться и жителей предупредили об опасности
Хотя, при этом на старой одесской улице ожила предновогодняя сказка
Мы показали, как расчищают главные дороги в Одесской области
И, пока одни дорожники расчищали дороги от снега, другие дорожники в Одесской области укладывали асфальт прямо в снег
А еще мы рассказали о встрече с настоящим Санта- Клаусом: Здравствуй Санта, Новый год! О рождественской сказке и новогодних подарках
Объяснили, что делать, если задержали или отменили рейс самолета?
Научили как упаковать подарок своими руками
Рассказали как и в чем встречать Новый год Водяного Тигра с точки зрения дизайнера
И опубликовали советы медиков как помочь при сердечном приступе?
Читайте также: Снежный фронт над Одессой и новый скандал с Ломаченко: новости Одессы за 26 декабря