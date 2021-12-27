Погода в Одессе 28 декабря: одесситов ждут ледяной дождь, гололед и метель

Во вторник, 28 декабря, в Одессе разгуляется непогода: ночью ожидаются снег с дождем, ледяной дождь, метель и сильный ветер.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Одессу ждут гололед, снег с дождем и метель

Утром и днем осадки приобретут форму мокрого снега. Ветер ночью северо-восточный, 9-14 м/с, с порывами 15-17 м/с, днем северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7°C мороза, на юге 1-3° C тепла, днем ​​0-5° C тепла, на севере 0-5° мороза.

Одесситов призывают к осторожности

Ожидается гололед, возможно обледенение деревьев и проводов, поэтому одесситов призывают по возможности не покидать жилищ, а если пришлось оказаться на улице, с осторожностью находиться под деревьями и проводами, не задерживаться под ними и не парковать транспорт там, где можуг упасть ветка или провод.

Такая погода продержится до середины вторника 28 декабря. После обеда осадки прекратятся, а ветер утихнет.