Погода в Одессе: 27 декабря ожидается мокрый снег и гололедица

В понедельник 27 декабря, по данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе будет облачно. Ночью небольшие осадки, днем умеренные осадки, налипание мокрого снега, гололед и гололедица.
Ветер северо-восточный, днем восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 1-3°C мороза, днем около 0°C.
Погода в Одесской области 27 декабря
27 декабря в Одесской области будет облачно:
- небольшие осадки, местами умеренные осадки;
- налипание мокрого снега;
- гололедица;
- ветер северо-восточный, днем восточный, 9-14 м/с;
- температура воздуха ночью 1-6°C мороза, днем 0-5°C мороза, на юге 0-5°C тепла.
На автодорогах области местами видимость при осадках 500-1000 м, гололедица.
Ранее мы сообщали, что городские власти предупредили горожан, что в Одессе налипание мокрого снега и гололедица: жителей призвали оставаться дома.
А также рассказывали о снежном атмосферном фронте над Одессой, который продержится 26 и 27 декабря.