Погода в Одессе: 27 декабря ожидается мокрый снег и гололедица

В Одессе обледенели улицы, дома и деревья Прогнозы синоптиков о том, что на Одессу прольется ледяной дождь, оправдались. Затем ударил мороз и теперь тротуары, дороги, дома и деревья покрыты корочкой льда. Будьте осторожны, выходя на улицу. ПОДРОБНЕЕ

Над Одессой снежный фронт: что он принесет городу Весь день 26 декабря и в понедельник 27 декабря, по прогнозам синоптиков, в Одессе и окрестностях периодически будет идти снег, местами мокрый. К утру вторника 28 декабря осадки примут форму дождя. С учетом возможных ночных заморозков, во вторник одесситам стоит опасаться гололеда. ПОДРОБНЕЕ