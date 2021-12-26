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На Трассе здоровья появилась единственная в Украине сосна с необычной кроной

На Трассе здоровья появилась единственная в Украине сосна с необычной кроной

Горную сосну ниваки, возраст которой 50 лет, привезли из Германии. Высадили ее в Одессе на территории жилого комплекса, расположенного между пляжами работников СБУ и пограничников.

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У сосны экзотический внешний вид, напоминающий японские минималистичные деревья бонсаи, что сразу привлекло внимание гуляющих по Трассе здоровья одесситов.

Впрочем, высаженная сосна не просто напоминает бонсаи. Деревья ниваки формируют по тому же принципу, долгие годы проводя подрезку особым способом. Вот только масштабы растения в этом случае далеко не миниатюрные.

Высаженной сосне 50 лет и она весит 4 тонны

Так, высаженная в Одессе сосна имеет вес 4 тонны. На то, чтобы дерево приобрело свой нынешний вид, садовники в Германии потратили 50 лет.

— Нашу сосну без преувеличения можно назвать произведением садового искусства, ведь для того, чтобы добиться таких форм, за деревом нужно было следить не один десяток лет в специальном питомнике. Дерево выращивали с большой заботой мастера, имеющие колоссальный опыт в этом деле, — рассказал директор ЖК Руслан Плохой.

В традиционных японских садах деревьям придают определенную форму с помощью особой подрезки. Чем старше дерево, тем больше оно почитается. В создании деревьев ниваки, кроме эстетической, есть и практическая цель – они создают большое количество тени.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказівала, что  Одесскую область собираются засадить лесами. Почти 44 миллиона деревьев должны высадить в Одесском регионе за три года – планы властей очень амбициозные.

А на на «образцовой» улице Черняховского в Одессе высадили полтысячи японских кустарников.

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Источник и фото: Elitexpert

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Редакция ПРОФИЛЬ

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