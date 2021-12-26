Красные пакгаузы в Одесском порту снова сдают в аренду: аукцион провалился

Аукцион по сдаче в аренду Красных пакгаузов Одесском порту прошел в ноября 2021 года. Тогда Фонд госимущества отрапортовал, что цена превысила начальную в 10 раз. Вот только подписывать договор аренды победитель аукциона компания «Адара Плюс» отказалась.

Красные пакгаузы опять «безхозные»

Так договор аренды подписан не был, итоги аукциона признали недействительными. Уже в следующем году он будет проведен повторно.

Напомним, что в процессе торгов цена выросла со 138 тысяч 410 грн 22 копеек до внушительных 1 млн 301 тыс 500 грн. Столько должна была каждый месяц платить победитель конкурса, компания «Адара плюс». Это предприятие занимается растаможкой и продажей автомобилей.

Ближайший преследователь победителя тогда, компания ООО «Спецтехюг», предлагала сумму в четыре раза меньшую – 305 тыс грн.

За отказ подписывать договор победитель аукциона потерял полмиллиона гривен

Что стало причиной такого победителя аукциона, неизвестно, но компания уже потеряла гарантийный взнос в сумме 518 тыс 819 грн. К тому же, более она не сможет претендовать на аренду Красных пакгаузов.

Новый аукцион пройдет в начале 2022 года. При этом стартовая цена снижена не будет.

Отметим, что срок аренды ограничен пятью годами. К тому же пакгаузы являются памятником архитектуры, и кто бы в них не располагался, он должен придерживаться охранного договора.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что Александр Славский, руководитель Одесского и Николаевского отделений Фонда государственного имущества Украины, объяснил, откуда взялась стартовая цена в 138 тыс грн. Как и для других объектов, это % от балансовой остаточной стоимости, которую предоставил балансодержатель строений (в этом случае — Одесский порт).

Мы также сообщали, что пакгаузы ждет капитальный ремонт, а перед этим — проектно-изыскательные работы, в ходе которых эксперты сделают выводы о состоянии исторических зданий и выдадут предложения по их реставрации.

«Красные пакгаузы» это крупные кирпичные здания, выстроенные из красного кирпича в Одесском порту. Предназначенные для склада и хранения товаров. Построены еще в 1896 г. архитектором Куликовским. Они являются памятником архитектуры и порт имеет охранный договор на них (т.е. арендатор должен соблюдать этот охранный договор). Краснокирпичный комплекс хорошо виден из парка Шевченко.

Еще новости о приватизации в Одессе: