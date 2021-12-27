Директор Одесского зоопарка получил международную экологическую премию

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков получил экологический орден международной премии Green Award в номинации «Зоопарк как основа экологического образования».
Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
Награждение состоялось в Киеве в воскресенье, 26 декабря.
Напомним, в октябре директор Одесского зоопарка вошел в Топ-100 успешных украинцев по версии журнала Мillenium Club и получил награду в номинации «Профессионал года – 2021».
Отметим, что директор Одесского зоопарка – весьма творческая и неординарная личность. Он пишет стихи, песни и постоянно удивляет одесситов, перевоплощаясь во всевозможных персонажей.
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Ранее Одесский зоопарк анонсировал проведение праздничных новогодних мероприятий, которые состоятся 28 и 29 декабря. Гостям праздника обещают веселые игры и конкурсы от Снегурочки, танцы от Тигра и, конечно, подарки от Деда Мороза.
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Фото с Facebook-страницы Игоря Белякова