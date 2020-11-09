Стресс и еда: почему мы «заедаем» проблемы?

Вероятно, многим знакома ситуация, когда после ссоры с соседями или очередного повышения коммунальных платежей рука сама тянется к чему-нибудь вкусненькому. Мы набираем лишние килограммы, из-за этого впадаем в депрессию, и снова бежим в магазин. Почему же в стрессовые моменты мы начинаем «хомячить» все подряд и как выбраться из этого порочного круга?

Поднять настроение тортик не поможет

Для современного человека еда – не только средство восполнения энергии, но и способ восстановить психологическую стабильность. У нас в мозгу есть зоны, которые отвечают за удовольствие, в том числе и от приема пищи. Когда мы едим что-то вкусное, там вырабатываются гормоны удовольствия – эндорфины и дофамин. Они понижают действие стрессовых гормонов и вызывают приятные ощущения. Но если к холодильнику нас толкает плохое настроение, то это не физиологический, а эмоциональный голод, другими словами, пищевой невроз.

Ведь в моменты сильного стресса мы вообще не хотим есть – нашему организму важнее справиться с возникшим напряжением, чем тратить энергию на переваривание пищи.

Давно известно, что проблемы с питанием и фигурой возникают, когда мы начинаем «заедать» проблемы, вместо того чтобы решать. Ведь гораздо приятнее и легче съесть пирожок или бутерброд, чем думать о плохом. Чтобы разорвать этот замкнутый круг, нужно честно разобраться с тем, что нас беспокоит. Это могут быть проблемы в отношениях с окружающими, внутренние запреты, психологические травмы и еще целый вагон всего, что погружает нас в депрессивное состояние. Чтобы перестать переедать, нужно немного – вытащить на поверхность все эти проблемы и честно разобраться в них.

«Заедать» стресс нужно правильно

Можно сколько угодно твердить себе, что нельзя поднять себе настроение с помощью еды, однако в стрессовой ситуации мы забываем об этом. Если это повторяется нечасто, ничего страшного здесь нет. К тому же голландские физиологи провели исследование, которое показало, что людям с определенным генотипом ограниченное количество сладкого в стрессовых ситуациях даже полезно. Но это не должно быть постоянным способом отвлечься от неприятностей.

Когда мы нервничаем, нашему организму нужно специальное, «антистрессовое», питание. Оно должно состоять из белков, то есть белого мяса птицы и рыбы, а также разнообразных каш, овощей и цельнозернового хлеба.

Есть нужно не менее пяти раз в день небольшими порциями и ни в коем случае нельзя переедать. При хронических стрессах полезно принимать магний и витамины группы В, которые улучшают деятельность нервной системы. Но прежде чем покупать их, нужно проконсультироваться с врачом.

Чего делать нельзя в периоды стресса?

Не садитесь на диеты, ведь сама по себе любая диета – стресс для организма. Исключите жирную, жареную пищу, так как она тяжело переваривается и усиливает нагрузку на организм, которому и так в периоды стресса приходится нелегко. Употребление пирожных, конфет и тортиков сведите к минимуму, хотя они и повышают настроение. В противном случае избыток сладкого принесет не пользу, а вред. Следите также за качеством «вкусностей»: мед, сухофрукты и горький шоколад будут гораздо полезнее, чем молочные шоколадки и сдобное печенье.

«Антистрессовые» продукты

Противостоять стрессам и улучшить настроение без вреда для здоровья помогут так называемые антистрессовые продукты.

РЫБА. Этот продукт содержит омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые положительно влияют на нервную систему, мозг и даже настроение.

ПОМИДОРЫ. Они снижают риск тяжелых депрессивных состояний. Отвечает за это ликопин – пигмент, придающий томату ярко-красный цвет. Это мощный антиоксидант, который уменьшает воздействие свободных радикалов.

ОВОЩИ И ФРУКТЫ. В них содержится сахар, необходимый для возникновения положительных эмоций. Кроме того, овощи и фрукты обладают яркими цветами, что также благотворно влияет на эмоциональное состояние человека. Также при стрессах полезны кисломолочные продукты – они улучшают настроение.

Полезная еда – всегда под рукой