Новости Одессы и Одесской области

Стажировка для школьников в области высоких технологий

Стажировка для школьников в области высоких технологий

Родителям школьников наверняка покажется интересной мысль дать возможность своему ребёнку погрузиться в мир высшего технического образования и увидеть жизнь ВУЗа изнутри.

Образовательный проект «Летняя ВУЗ-стажировка для Школьников 2020» даёт такую возможность.

Курсы Lustdorf 2020

Учебный центр «Люстдорф» приглашает учеников 6-11 классов пройти серию интенсивов по современным инженерным технологиям на базе Одесского Национального Политехнического Университета.

  • Кто участвует? – Дети от 12 лет.
  • Кто преподает? – Высокопрофессиональные сертифицированные преподаватели с многолетним опытом работы.

Сопровождает курсы команда инженеров и технических специалистов.

Направления летнего цикла стажировок 2020

Цифровое Прототипирование и инструменты экодизайна умного города

Мы научим Ваших детей:

  • Создавать цифровые 3D модели новых идей и окружающего мира.
  • Интегрировать экологические идеи в технические решения городской инфраструктуры.
  • Реализовывать скетчи идей и работать над проектом в команде.
  • Создавать потрясающие презентации своих проектов.
  • Публиковать их в облаке и ярко представлять на разные аудитории очно и дистанционно.
  • Создавать личное портфолио на основе своих технических проектов и получать отзывы профессионалов.

Рекрутинг в команды стажировок проводит УЦ «Люстдорф» Lustdorfweb.com.ua. Здесь вы можете получить всю интересующую информацию по образовательному проекту.

Курсы Lustdorf 2020

Ваши дети будут применять оптимальные стратегии в компьютерной и реальной жизни.

 Алгоритмы и программы информатики 2020

Курсы Lustdorf 2020

  • Разбираться в современной информатике и ориентироваться в её направлениях, инструментах, технологиях.
  • Понимать структуру современных компьютеров,применять системы счисления.
  • Читать алгоритмы, а также создавать их, разбирать и улучшать.
  • Писать программный код по готовому алгоритму или простому скетчу.
  • Оптимизировать программный код, устранять ошибки, добиваться наилучших программных решений.
  • Применять оптимальные стратегии в компьютерной и реальной жизни.

Инженерная математика

Курсы Lustdorf 2020

  • Лучше понимать школьную математику на примерах практических инженерных решений.
  • Выбирать из разнообразия методов поиска решения наилучший по выделенным критериям.
  • Быстро реализовывать структурный алгоритм любого метода и переводить его в готовое программное решение.
  • Находить решение различных математических задач универсальными современными цифровыми стратегиями.

Облачные решения нового века

  • Пользоваться современными облачными решениями для учебной, практической работы с расчётами, презентациями, хранением и обработкой данных.
  • Выбирать лучшие приложения для ежедневной работы и творчества.
  • Создавать личное цифровое портфолио и оценивать собственный цифровой след в сети.
  • Представлять свои проекты в команде очно и дистанционно.

Курсы Lustdorf 2020

Как попасть на стажировку?

Рекрутинг в команды стажировок проводит УЦ «Люстдорф» 073 027-27-27. Здесь вы можете получить всю интересующую информацию по образовательному проекту.

Выпускные работы и сертификация

На всех направлениях стажировки предусмотрена подготовка выпускных работ, цифровых портфолио и защиты проектов.

По окончании курса проводится сертификация от ОНПУ и внешних вендоров.

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