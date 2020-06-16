Стажировка для школьников в области высоких технологий

Родителям школьников наверняка покажется интересной мысль дать возможность своему ребёнку погрузиться в мир высшего технического образования и увидеть жизнь ВУЗа изнутри.
Образовательный проект «Летняя ВУЗ-стажировка для Школьников 2020» даёт такую возможность.
Учебный центр «Люстдорф» приглашает учеников 6-11 классов пройти серию интенсивов по современным инженерным технологиям на базе Одесского Национального Политехнического Университета.
- Кто участвует? – Дети от 12 лет.
- Кто преподает? – Высокопрофессиональные сертифицированные преподаватели с многолетним опытом работы.
Сопровождает курсы команда инженеров и технических специалистов.
Направления летнего цикла стажировок 2020
Цифровое Прототипирование и инструменты экодизайна умного города
Мы научим Ваших детей:
- Создавать цифровые 3D модели новых идей и окружающего мира.
- Интегрировать экологические идеи в технические решения городской инфраструктуры.
- Реализовывать скетчи идей и работать над проектом в команде.
- Создавать потрясающие презентации своих проектов.
- Публиковать их в облаке и ярко представлять на разные аудитории очно и дистанционно.
- Создавать личное портфолио на основе своих технических проектов и получать отзывы профессионалов.
Рекрутинг в команды стажировок проводит УЦ «Люстдорф» Lustdorfweb.com.ua. Здесь вы можете получить всю интересующую информацию по образовательному проекту.
Ваши дети будут применять оптимальные стратегии в компьютерной и реальной жизни.
Алгоритмы и программы информатики 2020
- Разбираться в современной информатике и ориентироваться в её направлениях, инструментах, технологиях.
- Понимать структуру современных компьютеров,применять системы счисления.
- Читать алгоритмы, а также создавать их, разбирать и улучшать.
- Писать программный код по готовому алгоритму или простому скетчу.
- Оптимизировать программный код, устранять ошибки, добиваться наилучших программных решений.
- Применять оптимальные стратегии в компьютерной и реальной жизни.
Инженерная математика
- Лучше понимать школьную математику на примерах практических инженерных решений.
- Выбирать из разнообразия методов поиска решения наилучший по выделенным критериям.
- Быстро реализовывать структурный алгоритм любого метода и переводить его в готовое программное решение.
- Находить решение различных математических задач универсальными современными цифровыми стратегиями.
Облачные решения нового века
- Пользоваться современными облачными решениями для учебной, практической работы с расчётами, презентациями, хранением и обработкой данных.
- Выбирать лучшие приложения для ежедневной работы и творчества.
- Создавать личное цифровое портфолио и оценивать собственный цифровой след в сети.
- Представлять свои проекты в команде очно и дистанционно.
Как попасть на стажировку?
Рекрутинг в команды стажировок проводит УЦ «Люстдорф» 073 027-27-27. Здесь вы можете получить всю интересующую информацию по образовательному проекту.
Выпускные работы и сертификация
На всех направлениях стажировки предусмотрена подготовка выпускных работ, цифровых портфолио и защиты проектов.
По окончании курса проводится сертификация от ОНПУ и внешних вендоров.