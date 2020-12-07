Прогулка по предновогодней одесской Староконке: сколько стоят винтажные гирлянды и шарики? (фото)

Мы уже рассказывали вам, где можно начинать ловить новогоднее настроение. Практически во всех магазинах продают игрушки, мишуру, подарки и другие составляющие Нового года. Но в Одессе есть еще одно место, куда можно отправиться в поисках праздника: это легендарная Староконка – место, где можно найти самые необычные и неожиданные подарки и игрушки.

Староконка – настоящая машина времени. Именно тут можно найти что то интересное, необычное или, наоборот, старое и знакомое из детства. Знаменитая одесская барахолка всегда дарила приятные находки. Правда, в эти выходные блошиный рынок, увы, не очень порадовал. Может, слишком рано и еще не все достали пыльные коробки с антресолей? А, может, просто, хрупкий товар уже раскупили в прошлые годы? Тем не менее, праздничная мишура кое-где, да маячит. На раскладках можно найти несколько видов гирлянд – фонарики, шишечки, снежинки. Стоимость лампочек от 150 грн. А вот детская мечта миллионов советских детей – фонарики в виде ракет, звезд и планет. За нее сейчас просят 700 гривен. Хозяйка товара говорит, что гирлянда абсолютно рабочая, более того – новая! Просто фантастика! Рядом с гирляндами игрушки. Те, что попроще 20-25 гривен, а вот красивые стеклянные часики и большие шишки – 150-200 гривен.

Пройдя по рядам, можно обнаружить коробки с игрушками от 5 гривен, но состояние их будет, увы, далеким от праздничного – царапины, облезлая кое-где краска, сколы. По виду игрушки дожили до сегодняшних дней не только с семидесятых-восьмидесятых, но и с более далеких лет. Конечно, коллекционеры, наверное, могут случайно обнаружить что-то редкое, но вот совсем старых игрушек, сделанных из ваты и фарфора, в виде фигурок клоунов, балерин или пупсов найти не удалось. Цена таких украшений, правда, может приближаться к четырехзначным цифрам. Возможно, поэтому они уже «переехали» с рыночных раскладок в антикварные магазины.

Большой дефицит в этом году и Деды морозы со Снегурочками. Было замечено лишь пару вариантов – одна «пара» из пластика (их отдавали за 400 грн за пару) и один большой дедушка «из старых», в ватной шубе и красным мешком. Зато полным полно Санта Клаусов разного размера и вида, как новых, так и не очень.

Среди новогодней атрибутики можно подобрать искусственную елочку – от совсем маленькой до высокой «блестящей» красавицы. К ним обычно идут верхушки-звезды разных цветов и размеров.

Самой необычной находкой оказался прибор, преобразовывающий звуки в цветомузыку. На пластиковом корпусе прибора нанесены рисунки Одессы. Как рассказал хозяин товара, этот аппарат был собран на поныне здравствующем заводе «Нептун», который производит различное электротехническое оборудование. Стоило это чудо техники, немало – 24 советских рубля! Сейчас за него просят 300 гривен. В наборе три вида лампочек: красного, синего и зеленого цветов. При подключении к аппарату магнитофона, лампочки начинают мигать в такт музыке. Только вот где взять магнитофоны с такими шнурами, остается загадкой. Скорее всего, их придется искать тут же, на Староконке.

Если не удалось найти подходящих игрушек и гирлянд – не расстраивайтесь. Тут можно поискать и найти подарки для всей семьи – от вязаных «домашних» носков до антиквариата: картин, статуэток и мебели. Главное, приходить сюда с хорошим настроением и деньгами, а без покупок местные продавцы вас не оставят!

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