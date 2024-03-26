Питьевая вода в Одессе: откуда ее берут и кто контролирует ее качество

Питьевая вода в Одессе: откуда она

Река Днестр является единственным источником водоснабжения Одессы и центра Одесской области.

Забор и очистка происходят на станции «Днестр» в Беляевке. Сюда вода доставляется насосными станциями и отстаивается не менее 24 часов. Затем фильтруется, осветляется и обесцвечивается. После очистки вода обеззараживается и поступает в резервуары чистой воды. Завершают процесс лабораторные исследования. Чистая вода по водоводам длиной в 40 километров подается на насосные станции в Одессу, где происходит ее дополнительное обеззараживание. После этого чистая питьевая вода подается потребителям.

Бюветы в Одессе: альтернативная питьевая вода

Альтернативой централизованному снабжению горожан питьевой водой стали бюветные комплексы. Одесса и Киев — два города в Украине, где активно пользуются бюветами.

Строительство бюветов в Одессе началось в 2000-х и было вызвано, в первую очередь, катастрофическим в то время состоянием водопроводных сетей. Сегодня в городе действует 18 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров.

По расчетам специалистов, в среднем 45 тысяч одесситов ежедневно пользуются услугами бюветных комплексов. Расход воды в одном бювете составляет 18-20 кубометров в день.

Кто контролирует качество воды в Одессе

Качество одесской водопроводной воды контролирует центральная химико-бактериологическая лаборатория «Инфоксводоканала». Одесская вода по микробиологическим показателям, жесткости, содержанию металлов и нитратов — даже лучше столичной, утверждают специалисты ГУ «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины».

Список параметров, по которым проверяют бюветную воду, также выглядит внушительно. Анализ на содержание токсических соединений, паразитов, вирусов, проверка на радиоактивность — всего более чем по 70 маркерам. Если нормы не соблюдаются, то бюветы закрывают.

Грунтовые воды: еще один источник питьевой воды в Одессе

В Одессе существует несколько выходов грунтовых вод из водоносного слоя. Выход подземных грунтовых вод зафиксирован в штольнях на пляже «Ланжерон», в прудах парка Победы. Каждые сутки из штолен выходит около 1000 кубометров воды. После очистки она пригодна к употреблению.

Сколько воды нужно пить?

Специалисты рекомендуют выпивать в день здоровому взрослому человеку около 35 мл воды на один килограмм массы тела.

Где в Одессе построят новый бюветный комплекс?

Департамент экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета приступил к проектированию и строительству нового бюветного комплекса в сквере «Звездный» в Пересыпском районе. В комплексе будет установлен специальный генератор и оборудование для высококачественной очистки артезианской воды.

Адреса бюветов в Одессе

Киевский район

Адмиральский проспект, 31 (сквер Героев-пограничников);

улица Космонавтов, 15 (парк Горького);

улица Академика Глушко, 1 (7-я станция Люстдорфской дороги);

проспект Небесной Сотни, 14 (сквер «История футбола»);

улица Дача Ковалевского, 150 (мемориал 411-й батареи).

Хаджибейский район

улица Ицхака Рабина, 1 (площадь Бориса Деревянко, Дом мебели);

улица Дальницкая, 25 (завод «Кинап»);

улица Инглези, 1 (угол Варненской);

улица Старопортофранковская, 105 (Прохоровский сквер, сквер Витте);

Михайловский сквер.

Приморский район

улица Ольгиевская, 37 (сквер Мечникова);

Старобазарный сквер;

улица Академическая, 1 (парк «Победа»);

Фонтанская дорога, 16 (6-я ст. Б. Фонтана);

проспект Гагарина, 33 (парк Космонавтов);

улица Академическая, 30 (Межрейсовая база моряков);

улица Академическая, 2 (возле храма святой мученицы Татьяны).

Пересыпский район

улица Крымская, 71 (на пересечении с улицей Академика Заболотного).