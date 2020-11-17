Парад времен в необыкновенной одесской парадной (фото)

Не очень «уважают» в старых одесских домах понятие «подъезд». Парадная — самое то. Опять же, слово красивое, с праздником ассоциируется. А мы — на Гоголя, 9, где парадная в старом доме и в самом деле стала настоящим праздником. Такой вот получился парад времен в необыкновенной парадной. Попробуй, назови ее подъездом…

Это вечно одесское «семь-сорок»

Об этой необычной парадной мы рассказывали два года назад. С тех пор многое изменилось — она стала еще краше, вошла, кажется, во все экскурсионные маршруты. Заходят сюда люди, осторожно переступают через сохранившееся латинское приветствие SALVE на полу у входа, и начинают «ахать-охать», потому что и в самом деле все здесь необыкновенно.

Даже сейчас, во времена «активизации» настенной живописи — фресок, стрит-артов, муралов — вам тоже захочется ахнуть, потому что, кажется, нет такой темы, которая не была бы здесь отражена. Здесь вам и старая Одесса (в переосмыслении художников), и римские легионеры, и чисто одесский юмор, предупреждающий, кстати, что плевать жвачку на пол, мягко говоря, нежелательно.

Здесь же — огромные часы с круглым циферблатом. Каждый час украшен прозрачным камешком собственного цвета. Есть на часах и табличка Memento Mori, словно напоминание о быстротечности суетной нашей жизни… Но мы же в Одессе! И стрелки на этих чудо-часах показывают одно и то же время — 7:40.

Первый этаж, который преображал художник Юрий Афонин, пополнился портретом Владимира Филатова. Знаменитый офтальмолог жил в этом доме. Портрет Филатова — работа Александра Карпова, который сейчас занимается росписью второго этажа.

«Так хочется, чтобы было красиво…»

Кстати, здесь, на втором этаже, где у величественной двери уже появился портрет джентльмена, живет одессит, который задумал весь этот необычный проект по благоустройству и продолжает его реализовывать.

…Ему 73 года. Он называет себя «мистер Джерри», обижается, когда я спрашиваю, одессит ли он («неужели не видно»?). Шутит постоянно и исключительно по-одесски.

Пока ноябрьское солнце пытается пробиться сквозь световой фонарь (повезло же парадной!) узнаю, что, оказывается, далеко не всем соседям по душе те преображения, которые уже есть, и те, которые происходят сейчас.

— Так хочется, чтобы было красиво… И, как оказалось, огромное количество людей получают здесь настоящее удовольствие. Ну а почему бы и нет, если у меня есть такая возможность? Это же новая достопримечательность в Одессе!

Мистер Джерри говорит, что некоторым соседям не нравится, что сюда стали водить экскурсии, что люди узнают об этой парадной — и сами пытаются прийти полюбоваться «диковинкой».

— Кому-то даже живые цветы, что вот здесь стоят на скамеечке в горшках, не нравятся, и это при том, что эти люди ни разу лампочку в парадной не поменяли, — говорит мистер Джерри.

Художник Александр Карпов добавляет, что работается ему здесь с огромным удовольствием, вот только время от времени возникают скандалы с теми же «некоторыми соседями». Оказывается, кое-кто даже грозился «замазать все эти картинки»…

Чтоб получилось «ах»

Между тем, работы продолжаются. И стены парадной уже не просто старые стены, а некое волшебство — и с копиями классических полотен, и другой тематикой, порой — совершенно неожиданной. Хотя «одесская классика» в виде двориков и других «перепевов» — тоже перед вами. Так что красочный парад времен, героев и событий — к вашим услугам.

Мистер Джерри рассказывает, что много путешествовал, жил за границей, потом вернулся на родину, и решил здесь, в родном доме, преобразить парадную так, чтобы было «ах»!

Так и получилось, и получается дальше. И, кстати, первым делом он починил тот самый световой фонарь, отремонтировал старую мраморную лестницу, много чего еще сделал. Идея росписи появилась потом.

— Каждый может внести свой посильный вклад в улучшение собственной среды обитания, пусть хоть самый малый — и уже будет хорошо. Разве не так? — считает мистер Джерри.

Напомним, кстати, что дом №9, о котором мы рассказываем — это ближайший сосед несчастного дома Гоголя, вернее того, что от него осталось. Как говорится — «почувствуйте разницу»…

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