Одесский дом Руссова начал сыпаться: кого подозревают в разрушении? (фото)

С отреставрированным и заново открытым с песнями и танцами в самом конце прошлого года домом Руссова на улице Садовой – очередная проблема: с него обвалился кусок фасадной облицовки. Той, что в салатных оттенках. Произошло это вчера вечером. Коммунальщики обвалившиеся куски убрали (к счастью, они никого не поранили). Но кое-что осталось.

Снова проблемы?

Части облицовки корреспондент «Одесской жизни» обнаружила сегодня днем. Валяются себе «кусочки» на тротуаре у дома-красавца. А стоит поднять голову – и сразу видно, где именно обвалился кусок: среди зеленых «прямоугольничков» на уровне второго этажа один – белый, «облысевший». Это то самое место, откуда и свалился кусок фасадной облицовки.

Не везет дому Руссова: то с фасада расположенного рядом дома Либмана, который сейчас приводится в порядок, что-то обвалилось, и фасад дома Руссова получил скол (кстати, он есть и сейчас), то летом краеведы забили тревогу: на фасаде дома Руссова появились тещины, а с недавно высаженными рядом деревьями явно «что-то не так».

Что касается трещин, то, как мы убедились, сейчас их стало еще больше. Но и это еще не все.

О чем сообщили в прокуратуре?

Как сообщает Прокуратура Одесской области на своем официальном сайте, заказчика и подрядчика, проводивших реставрацию дома Руссова, подозревают в разрушении памятника архитектуры.

«Сообщено о подозрении владельцу части помещений дома Руссова и руководителю предприятия-подрядчика в умышленном уничтожении, разрушении и повреждении объектов культурного наследия или их частей (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 298 УК Украины)», – говорится в сообщении.

По версии следствия, владелец части помещений дома Руссова, который расположен в самом сердце Одессы и является объектом культурного наследия, совместно с подрядчиком провели строительные работы в указанных помещениях, которые привели к разрушению, повреждению и изменению около 50% от общего объема памятника архитектуры.

Что же произошло?

«Во время ремонтных работ повреждены или изменены около 30% композиционной системы и элементов отделки фасадов, декоративных элементов отделки фасадов, в частности, аутентичных кованых перил балконов; лепной декор, декоративные скульптуры, колонны, пилястры, деревянные старинные заполнения оконных проемов и витрин с резьбой, также повреждено или изменено около 10% конструктивной схемы, формы, силуэта и декора палаток, купола. Кроме того, разрушено 100% композиции и аутентичных декоративных элементов внутреннего пространства помещений общего пользования жилой части здания, в частности, лепной декор и резьба, а также входные помещения с декоративной отделкой стен, потолка, лепным декором и конструкция и композицию парадной лестницы с мраморными ступеньками, лестничными площадками и металлическими коваными перильными ограждениями», – сообщают в прокуратуре.

Пресс-служба ведомства добавляет, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУНП в Одесской области.

За это преступление законом предусмотрено до 8 лет лишения свободы.