«Одесская жизнь» в блогах: о «дотационном туризме» и конце халявы

Курортный сезон в этом году одесситам, увы, не светит. Но от туристических поездок некоторые наши сограждане отказываться не собираются. Правда, большей и лучшей части украинцев сегодня не до веселых приключений и заморских впечатлений. Они защищают свою страну.

Вместе с тем существуют рядом с нами особи, для которых дилеммы «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить?» не существует по определению. Война не война, а лишать себя привычных развлечений они не намерены. Тем более, если получить их можно почти «на шару».

…Встретила недавно старую знакомую. Человек вроде неглупый, и в отсутствии патриотизма не заподозришь. Оранжевую революцию, Майдан с энтузиазмом принимала. И вот от этой патриотки услышала я рассказ, поразивший меня до ненормативной лексики.

В конце марта, как многие тогда, решили они с взрослыми уже детьми выехать в Румынию – в качестве беженцев. Уехали на волонтерском автобусе – бесплатно. Сняли комнату в Констанце. Оформили заявку на помощь от Румынского Красного Креста. О том, чтобы поработать в эвакуации и мыслей не было. Зато очень быстро сообразили, что, благодаря европейским странам, предоставившим украинским беженцам широкую поддержку, можно по Европе «за спасибо» покататься – мир посмотреть. Проезд-то для украинцев тогда, как правило, повсюду бесплатным был. Вот два месяца так и путешествовали за счет налогоплательщиков Евросоюза, принявших их как людей, бежавших от ужасов войны.

Сейчас семейство вернулось в Одессу. И дорвавшаяся до бесплатных туров вояжерка не устает рассказывать взахлеб о том, как, сэкономив кучу денег, попутешествовала. И в голову ей даже не приходит, что ее «дорожные впечатления» у адекватного человека вызывают единственное чувство – брезгливость. До тошноты.

Неужели не доходит до «туристки», что заняло ее семейство место украинских беженцев, действительно остро нуждающихся в помощи Европейского сообщества? Нередко бегут они из «горячих» зон боевых действий без денег, не владея иностранными языками. Не знают, как найти работу, приют. Ведь снимать квартиру далеко не всем по карману.

К тому же многие европейские страны сейчас и бесплатный проезд для наших соотечественников отменили, и финансовую поддержку значительно ограничили. Правительство Чехии, к примеру, открыто заявило, что меры эти предприняты для того, чтобы прекратить так называемый «дотационный туризм». Новое направление такое в индустрии путешествий за последние месяцы появилось: люди приезжают в страну и оформляют статус временной защиты только для получения денег. Чешские власти даже контролировать собираются, действительно ли зарегистрированные лица проживают по указанным адресам. Так что с халявой сейчас в Европе не очень.

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