Модные коляски Adamex

Польские коляски Adamex не помещаются в сегмент дешевых, но зато готовы конкурировать с самыми престижными брендами Европы.

Хотя, элитными цены тоже назвать нельзя. К примеру, в магазине Алло можно купить коляску Адамекс от трех с небольшим до 12 тысяч гривен, что вполне сопоставляется с термином «демократичная цена».

Особенности бренда Adamex

Удобная, эргономичная, безопасная и, что немаловажно, модная коляска — мечта каждой мамочки. В линейке продукции польского бренда Adamex не только коляски, но и детские автокресла, масса аксессуаров и товары для детей. На начало 2019 года бренд запустил на рынке Украины несколько новинок, которые тут же нашли своих покупателей. Во многом успех моделей связан с великолепными дизайнерскими решениями, отличающимися изысканностью и разнообразием стилистики.

К примеру, модель Reggio поступила в продажу сразу в пяти вариантах расцветки. Красота же? Причем уже за первый месяц продаж вся партия в магазине Алло нашла своих покупателей. Технологи и дизайнеры Adamex сделали почти невозможное. По цене бюджетного сегмента им удалось выпустить коляску, на голову выше конкурентов классом старше. Коляска получилась легкой, с крепкой рамой, оборудована полиуретановыми покрышками, достаточно мягкими, но практически неизнашиваемыми.

Комплектация — еще один ключ к сердцу покупателя. За такие деньги коляска оборудована всем необходимым для прогулок, включая аксессуары, подогнанные под стилистику самой коляски: это стильная сумка, чехол для ножек малыша, москитная сетка, нижняя корзина и дождевик. Она отлично подходит как для мальчиков, так и для девочек, сочетая все прелести формата колясок “два в одном”.

Эксклюзивная и более дорогая версия этой модели — Adamex Reggio Special Edition. В отличие от базовой версии, эта коляска выполнена на основе полированной рамы, покрытой имитацией позолоты, золотистыми колесными ободами, полированными вставками в корпус и в более богатой комплектации. Она продается в темной цветовой гамме, так же практична, такая же легкая и такая же безопасная, как и базовая модель.

На базе модели Reggio производитель предложил свое видение стилистики ретро, которая всегда в тренде. Главное отличие от других моделей серии — классическая рама и спицованные колеса, установленные по краям рамы, одного размера, как в популярных колясках ХХ века. Все расцветки, которые есть у базовой коляски, есть у модели Ретро, кроме того, для нее предусмотрен свой набор аксессуаров, поправленный под винтажный стиль.