Страшные слухи обычно находят крайне мало подтверждений, но множество желающих их повторять. И слухи о том, что кому-то не выдали тело умершего от коронавируса родственника, а кому-то разрешили хоронить только в закрытом гробу или в мешке, то и дело всплывают и будоражат умы одесситов. Сколько правды стоит за этими историями? И как на самом деле обстоят дела? «Одесской жизни» рассказал об этом судебно-медицинский эксперт, заведующий отделом Одесского областного Бюро судебно-медицинской экспертизы Борис Яворский.

«Временные рекомендации» главного врача Украины

Документ, регулирующий сегодня захоронение в условиях ковид-эпидемии, – это «Временные рекомендации касательно безопасного обращения с телами умерших лиц с подозрением или подтверждением коронавирусной болезни», утвержденные в августе Постановлением главного санитарного врача Украины №44.

Самым важным словом здесь оказывается именно «рекомендации». Ведь с юридической точки зрения рекомендации тем и отличаются от закона, приказа или должностной инструкции, что за их неисполнение никто ответственности не несет. Иными словами, главный санитарный врач дал гражданам ряд добрых советов и понадеялся на наше с вами благоразумие.

Правда, эти «добрые советы» были выданы в максимально зловещих тонах. Речь в документе идет об обязательной дезинфекции тел, о закрытых пакетах-мешках и даже о запрете родным касаться открытых участков тела покойного. Но что следует из этих рекомендаций на самом деле? Читаем внимательно.

Оправданы ли такие «коронавирусные меры»?

На самом деле половина этих «коронавирусных» мер – довольно странная выдумка. Например, пункт об органах местного самоуправления, которые должны собирать паспортные данные всех лиц, присутствовавших на таких похоронах. Очевидно, что у местного самоуправления нет для этого ни бюджета, ни людей, ни законного права.

Другая же половина рекомендаций по сути повторяет то, что судмедэксперты и патологоанатомы использовали в ежедневной практике и до нынешней эпидемии: маски, перчатки, водостойкие халаты и прочее. Все-таки и до коронавируса люди, работающие с телами умерших, помнили о постоянной угрозе СПИДа, гепатита и туберкулеза.

Отдельно рекомендуется обработка тел умерших от коронавируса дезинфицирующим раствором. В связи с чем закономерны вопросы: каким именно раствором? И чем процедура отличается от обычной обработки тел? Выясняется, что практически ничем.

– Тела, претерпевшие патологоанатомическое или судебно-медицинское исследование (вскрытие), оказываются достаточно сильно загрязнены различными биологическими жидкостями, – поясняет эксперт Борис Яворский. – И эти тела всегда тщательно моются. Никому не придет в голову выдать родным тело, забрызганное кровью.

Состав дезинфицирующего раствора также оставлен на усмотрение граждан.

– Но обычное моющее средство, обычное мыло оказывается достаточно эффективным средством в случае коронавируса, – говорит Яворский. – То есть на трупе мыло не становится менее эффективным средством, чем на живых руках. Как правило, используются еще и дополнительные дезсредства. Если после этого покойник не расчихается и не раскашляется в гробу, то для родных и близких он будет явно не опасен.

Отдельная рекомендация – «хоронить и кремировать в плотно закрытом гробу»

Герметичные «пакеты-мешки», при внимательном прочтении рекомендаций, оказываются нужны только в случаях «чрезмерного образования жидкости». Да и тогда тело не должно, а только «может быть помещено» в пакет-мешок. Образование жидкости – тоже не особо страшная примета «коронавирусных» умерших, а обычное житейское дело.

– Жидкость действительно может просачиваться из тканей тела в случаях наличия сильной отечности или пролежней незадолго до смерти, – замечает судмедэксперт. – Или же если процесс разложения зашел достаточно далеко.

Отдельный пункт рекомендаций советует «хоронить и кремировать в плотно закрытом гробу». Учитывая, что в открытых гробах у нас и раньше хоронить людей было не принято, не совсем понятно, как это трактовать.

– Этот пункт можно трактовать как угодно, – соглашается судебно-медицинский эксперт. – Разумная трактовка может быть в том, что после прощания крышка гроба должна быть не только плотно прикрыта, но и привинчена. Просто во избежание эксцессов с телом при транспортировке и опускании в могилу. Но конкретный момент, в который нужно произвести «плотное закрытие» гроба, нигде не регламентирован.

В рекомендациях МОЗ также несколько раз упоминаются «стандартные меры безопасности» и обеззараживание тела. Но, к несчастью, нет никаких разъяснений, как проводить обеззараживание.

– В распоряжении же судебных медиков есть только одна стандартная процедура, предусмотренная нормативно-правовой документацией, – поясняет Борис Яворский. – Это правила международной перевозки трупов, которые как раз из соображений эпидемиологической безопасности предписывают бальзамировать тело 40-процентным раствором формалина. Эту процедуру нам и остается реализовывать: она чрезмерна, но уж точно эффективна. Более серьезная мера перестраховки от заражения – разве что просто сжечь тело.

Что действительно опасно на похоронах?

Чтобы окончательно развеять пустые страхи, напомним: любые похороны или кремация стоят денег. И взять эти расходы на свой счет не рвутся ни больницы, ни морги, ни местные власти. Да и помешать вам попрощаться с ушедшим близким человеком медики не имеют ни права, ни возможности.

– Сложившиеся у нас законодательство и практика похорон таковы, что после проведения всех положенных процедур тело выдается родным покойного для захоронения, – напоминает Борис Яворский. – Мы соблюдаем положенные меры безопасности в стенах своих учреждений, а дальше – не наше дело. Сколько людей придет на похороны, будут ли они целовать покойного, увезут ли в родной двор для проведения церемонии прощания – медики не имеют возможности это контролировать. Мы обязаны только изложить рекомендации по ковид-безопасности родным покойного.

Кстати, ни полицейских, ни контролеров из местного самоуправления при выдаче «коронавирусных» тел родным и на похоронах не наблюдается.

– А вот вероятность зара­зиться от кого-либо из присутствующих на похоронах я оцениваю как на порядок большую, чем опасность заражения от покойного, – напоминает Яворский. – Целуемый лоб покойника представляет опасность не как источник инфекции, а как «аэродром подскока» для вирусов от других скорбящих.

К чему приводят неверно понятые рекомендации?

По мнению медиков, означенные рекомендации частью слишком общие, а частью невыполнимы. В итоге каждый регион придумывает, как выкручиваться, самостоятельно.

– Как правило, чем ближе к центрам цивилизации, тем выше стремление к корректному выполнению рекомендаций, – делится наблюдениями судмедэксперт. – И когда мы говорим, допустим, о нашей областной инфекционной больнице, то там действительно выполняется все, что можно, за исключением разве что этих наблюдателей от органов самоуправления. Но по мере продвижения от областных инфекционных больниц к отдельным ЦРБ мы, скорее всего, будем наблюдать нарастание правового нигилизма или избирательного выполнения этих указаний.

Важно также иметь в виду, что есть неимоверное количество документов, в которых вопросы, касающиеся подобных ситуаций, действительно регламентированы. Например, и у судебно-медицинской службы, и у больниц есть свои стандартные приказы и инструкции. То есть «коронавирусные» рекомендации не отменяют того, на чем всегда строилась наша эпидемиологическая безопасность.

– Были слухи о районных больницах, где неверно понятые рекомендации приводили к тому, что больницы пытались захоранивать тела независимо от родственников. В случаях вроде сибирской язвы так и положено делать, но коронавирусная инфекция явно не предусматривает настолько параноидального отношения. Случаи попыток не выдавать тела – единичные. Но колорит этих историй так ярок, что очень способствует распространению слухов с нарастанием кучи причудливых подробностей.

На вопрос о том, что делать, если именно ваш случай оказался таким единичным и местный самодур не позволяет провести нормальные похороны, эксперт отвечает просто:

– Распечатать с соответствующего сайта имеющиеся рекомендации МОЗ и главного санитарного врача и с этими документами на руках прояснять ситуацию. А если не поможет, то вызывать патрульную полицию, так как налицо нарушение ваших прав, гарантированных Законом Украины «О погребении».

Тая Найденко

Фото: lotsia.com.ua

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