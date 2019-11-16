Как правильно выбрать автокресло для ребенка: обзор

В конце октября Верховная Рада приняла законопроект №1150, согласно которому в Украине вводятся штрафы за перевозку ребенка в автомобиле без детского автокресла. Хотя эти нормы были в наших правилах дорожного движения и раньше, никакой ответственности за это нарушение не предусматривалось. А следовательно детей так и продолжали перевозить без спецустройств, рискуя безопасностью и здоровьем ребенка.
Сегодня действует запрет на перевозку детей до 12 лет и ростом до 145 сантиметров без использования специального автокресла. За игнорирование правила — штраф 510 гривен, а за повторное нарушение в течение года — 850 гривен.
Теперь, как ни крути, креслом придется обзавестись. Но для этого, нужно определиться, какое именно устройство необходимо, какие технические характеристики у него должны быть, а главное — какое кресло безопаснее?
Для чего нужно детское автокресло?
Небольшой урок физики: ребенок весом в 30 кг, который не зафиксирован ремнем или сидит у родителей на руках, во время аварии на скорости 50 км/ч на несколько секунд приобретает массу в 1000 кг. При такой аварии травмы для ребенка равнозначны падению с четвертого этажа.
Об этом говорят и печальные цифры статистики: более половины (54%) случаев детской смертности происходит именно из-за безответственного отношения к безопасности. При этом, по данным опроса, проведенного исследовательской компанией «Ipsos», автокресла используют только для 12% детей в возрасте до 6 лет, и почти никогда для детей старше этого возраста. А ведь наличие автокресла для ребенка – это не просто обязательный пункт правил дорожного движения, а в первую очередь, безопасность маленького пассажира.
Типы автокресел
Европейский стандарт безопасности ECE R 44/03 Universal вводит определение «детское удерживающие устройство». Это автолюльки, собственно — автокресла и бустеры.
Автолюлька, а также кресло-переноска или кресло-кокон предназначены для самых маленьких пассажиров. По виду напоминают люльку от коляски. Младенцы находятся в горизонтальном положении. Ремень безопасности крепится в области животика ребенка. Люлька устанавливается на заднее сиденье автомобиля. Установка на переднее сиденье возможна только при отсутствии подушки безопасности в авто.
Важно! Детские автокресла группы 0+ устанавливаются только против движения автомобиля. Только в таком положении в случае прямого столкновения, голова ребенка не совершит опасный «кивок», который чреват переломом шейного отдела позвоночника.
Детское автокресло — самое длительно-используемое устройство. Подходит для деток от 1 года до 10 лет. Существует множество разновидностей и технических воплощений. В зависимости от веса и возраста ребенка удерживают пассажира собственными пятиточечными ремнями безопасности с мягкими плечевыми накладками или штатными ремнями безопасности. Защищают голову ребенка.
Бустер или сиденье-подушка рекомендовано для детей, которые уже не сидят в детских автомобильных креслах, но еще не достаточно взрослые, чтобы штатные ремни безопасности правильно и надежно фиксировали их. Эти удерживающие устройства помогут усадить ребенка на нужную высоту, и тогда «взрослые» ремни безопасности лягут, как положено: строго через ключицу и грудную клетку ребенка, и крепится в области бедер.
5 принципов выбора детского автокресла
К приобретению данного изделия следует подходить ответственно и по науке.
- Вес имеет значение. Этот показатель — главный при выборе автокресла для ребенка. Не рост, не возраст, а именно вес.
- Все дело в ремнях. Для детей до 3-х лет обязательны внутренние пятиточечные или Y-образные ремни, поскольку только они уберегут малыша от травмы позвоночника или повреждений брюшной полости.
- Место в почете. Если на заднем сиденье предусмотрено 3 пассажирских места, то лучше устанавливать детское автокресло посередине.
- Ищите сертификат качества. Отдайте предпочтение креслам, которые одобрены европейскими специалистами. Об этом скажет значок «ECE R44\03 или 04». Он есть только на тех изделиях, которые прошли все проверки, и полностью соответствуют европейским стандартам безопасности.
- Следите за сроком годности. Оказывается, он есть у всех детских удерживающих устройств. У большинства автокресел он истекает через 6 лет с даты изготовления.
Подбери нужное автокресло
Группа
Вес ребенка
Возраст ребенка
Рекомендуемая продолжительность поездки
0
до 10 кг
до 1 года
продолжительная
0+
до 13 кг
до 1,5 лет
короткая — до 1 ч. 30 мин
1
9-18 кг
1-4 года
продолжительная
2
15-25 кг
3-7 лет
продолжительная
3
22-36 кг
6-10 лет
продолжительная
Где в Одессе взять детское автокресло?
Детские сидения в автомобиль — вещь, безусловно, полезная и необходимая. Но стоят эти элементы безопасности, зачастую, немало. Цены на автокресла разные — от 600 гривен за сидения-бустеры и до 6-7 тысяч гривен за полноценные крупногабаритные кресла.
Идеальным решением материального вопроса стала услуга по аренде автосидений для детей. В Одессе этот сервис приобретает популярность. Мы выяснили, где в нашем городе можно взять детское автокресло в прокат.
Служба проката детских товаров BABYRENT
Здесь всегда предложат высококачественные товары с минимальным процентом изношенности, причем по низким суммам залогов. А вот если кто-то уж был клиентом компании или брал в прокат более одной вещи, в «BABYRENT» возьмут еще меньший залог.
В компании удобное и быстрое оформление проката, а служба доставки привезет выбранную вещь прямо домой.
Для удобства клиентов, «BABYRENT» часто работает в выходные и праздники. Здесь гарантированы индивидуальный подход и ориентированность на клиента.
Виды товара: автолюльки, автокресла и бустеры для всех возрастных категорий.
Производитель: Chicco (Италия), Bebe Confort (Франция), Jane (Испания), Britax (Англия), Heyner (Германия).
Условия проката: сроком от 3-х дней.
Акции и дополнительные услуги: есть сервис доставки товаров.
Сайт: www.babyrent.od.ua.
Социальные сети: с Нового года запускается страница в Инстаграм.
Время работы: ежедневно с 9.00 до 21.00 — по предварительному звонку.
Адрес: ул. Ак. Королева, 88.
Телефоны: (066) 49-56-199, (097) 676-29-92.
Baby Service
Основная специализация компании — прокат детских товаров, в том числе автомобильных кресел. Данная услуга будет удобна в случае, если кресло вам необходимо на короткий срок. К примеру, в течение первого года жизни, чтобы не тратиться на кресла разных групп, или если есть желание протестировать товар перед покупкой.
Если же вы постоянно ездите в автомобиле с ребёнком, целесообразней будет купить автокресло. Компания «Baby Service» также с радостью окажет помощь в приобретении автомобильного кресла и аксессуаров, т.к. сотрудничает с официальными дистрибьюторами многих проверенных брендов!
Виды товара: автолюльки, автокресла, бустеры для всех возрастных групп и категорий.
Производитель: Britax, Recaro, Caretero, 4Baby, EL Camino, Bertoni, Carrello и другие.
Условия проката: по договоренности.
Акции и дополнительные услуги: скидки подписчикам instagram за публикацию/stories.
Сайт: www.odessa.babyservice.ua.
Социальные сети: страницы в Фейсбук и Инстаграм.
Время работы: понедельник-пятница — 10.00 — 19.00; выходные — по предварительной договоренности.
Адрес: пл. Бориса Деревянко, 3.
Телефоны: (097) 685-65-52; (063) 643-84-53.
Прокат детских товаров «У ВИННИ»
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Время работы: понедельник-воскресенье 9.00-19.00 — по предварительному звонку
Адрес: ул. Василия Стуса, 2/1.
Телефоны: (098) 032-611-8; (048) 770-97-91.
Фото: vesti.ua