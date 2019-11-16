Как правильно выбрать автокресло для ребенка: обзор

В конце октября Верховная Рада приняла законопроект №1150, согласно которому в Украине вводятся штрафы за перевозку ребенка в автомобиле без детского автокресла. Хотя эти нормы были в наших правилах дорожного движения и раньше, никакой ответственности за это нарушение не предусматривалось. А следовательно детей так и продолжали перевозить без спецустройств, рискуя безопасностью и здоровьем ребенка.

Сегодня действует запрет на перевозку детей до 12 лет и ростом до 145 сантиметров без использования специального автокресла. За игнорирование правила — штраф 510 гривен, а за повторное нарушение в течение года — 850 гривен.

Теперь, как ни крути, креслом придется обзавестись. Но для этого, нужно определиться, какое именно устройство необходимо, какие технические характеристики у него должны быть, а главное — какое кресло безопаснее?

Для чего нужно детское автокресло?

Небольшой урок физики: ребенок весом в 30 кг, который не зафиксирован ремнем или сидит у родителей на руках, во время аварии на скорости 50 км/ч на несколько секунд приобретает массу в 1000 кг. При такой аварии травмы для ребенка равнозначны падению с четвертого этажа.

Об этом говорят и печальные цифры статистики: более половины (54%) случаев детской смертности происходит именно из-за безответственного отношения к безопасности. При этом, по данным опроса, проведенного исследовательской компанией «Ipsos», автокресла используют только для 12% детей в возрасте до 6 лет, и почти никогда для детей старше этого возраста. А ведь наличие автокресла для ребенка – это не просто обязательный пункт правил дорожного движения, а в первую очередь, безопасность маленького пассажира.

Типы автокресел

Европейский стандарт безопасности ECE R 44/03 Universal вводит определение «детское удерживающие устройство». Это автолюльки, собственно — автокресла и бустеры.

Автолюлька, а также кресло-переноска или кресло-кокон предназначены для самых маленьких пассажиров. По виду напоминают люльку от коляски. Младенцы находятся в горизонтальном положении. Ремень безопасности крепится в области животика ребенка. Люлька устанавливается на заднее сиденье автомобиля. Установка на переднее сиденье возможна только при отсутствии подушки безопасности в авто.

Важно! Детские автокресла группы 0+ устанавливаются только против движения автомобиля. Только в таком положении в случае прямого столкновения, голова ребенка не совершит опасный «кивок», который чреват переломом шейного отдела позвоночника.

Детское автокресло — самое длительно-используемое устройство. Подходит для деток от 1 года до 10 лет. Существует множество разновидностей и технических воплощений. В зависимости от веса и возраста ребенка удерживают пассажира собственными пятиточечными ремнями безопасности с мягкими плечевыми накладками или штатными ремнями безопасности. Защищают голову ребенка.

Бустер или сиденье-подушка рекомендовано для детей, которые уже не сидят в детских автомобильных креслах, но еще не достаточно взрослые, чтобы штатные ремни безопасности правильно и надежно фиксировали их. Эти удерживающие устройства помогут усадить ребенка на нужную высоту, и тогда «взрослые» ремни безопасности лягут, как положено: строго через ключицу и грудную клетку ребенка, и крепится в области бедер.

5 принципов выбора детского автокресла

К приобретению данного изделия следует подходить ответственно и по науке.

Вес имеет значение. Этот показатель — главный при выборе автокресла для ребенка. Не рост, не возраст, а именно вес. Все дело в ремнях. Для детей до 3-х лет обязательны внутренние пятиточечные или Y-образные ремни, поскольку только они уберегут малыша от травмы позвоночника или повреждений брюшной полости. Место в почете. Если на заднем сиденье предусмотрено 3 пассажирских места, то лучше устанавливать детское автокресло посередине. Ищите сертификат качества. Отдайте предпочтение креслам, которые одобрены европейскими специалистами. Об этом скажет значок «ECE R44\03 или 04». Он есть только на тех изделиях, которые прошли все проверки, и полностью соответствуют европейским стандартам безопасности. Следите за сроком годности. Оказывается, он есть у всех детских удерживающих устройств. У большинства автокресел он истекает через 6 лет с даты изготовления.

Подбери нужное автокресло

Группа Вес ребенка Возраст ребенка

(примерно) Рекомендуемая продолжительность поездки 0 до 10 кг до 1 года продолжительная 0+ до 13 кг до 1,5 лет короткая — до 1 ч. 30 мин 1 9-18 кг 1-4 года продолжительная 2 15-25 кг 3-7 лет продолжительная 3 22-36 кг 6-10 лет продолжительная

Где в Одессе взять детское автокресло?

Детские сидения в автомобиль — вещь, безусловно, полезная и необходимая. Но стоят эти элементы безопасности, зачастую, немало. Цены на автокресла разные — от 600 гривен за сидения-бустеры и до 6-7 тысяч гривен за полноценные крупногабаритные кресла.

Идеальным решением материального вопроса стала услуга по аренде автосидений для детей. В Одессе этот сервис приобретает популярность. Мы выяснили, где в нашем городе можно взять детское автокресло в прокат.

Служба проката детских товаров BABYRENT

Здесь всегда предложат высококачественные товары с минимальным процентом изношенности, причем по низким суммам залогов. А вот если кто-то уж был клиентом компании или брал в прокат более одной вещи, в «BABYRENT» возьмут еще меньший залог.

В компании удобное и быстрое оформление проката, а служба доставки привезет выбранную вещь прямо домой.

Для удобства клиентов, «BABYRENT» часто работает в выходные и праздники. Здесь гарантированы индивидуальный подход и ориентированность на клиента.

Виды товара: автолюльки, автокресла и бустеры для всех возрастных категорий.

Производитель: Chicco (Италия), Bebe Confort (Франция), Jane (Испания), Britax (Англия), Heyner (Германия).

Условия проката: сроком от 3-х дней.

Акции и дополнительные услуги: есть сервис доставки товаров.

Сайт: www.babyrent.od.ua.

Социальные сети: с Нового года запускается страница в Инстаграм.

Время работы: ежедневно с 9.00 до 21.00 — по предварительному звонку.

Адрес: ул. Ак. Королева, 88.

Телефоны: (066) 49-56-199, (097) 676-29-92.

Baby Service

Основная специализация компании — прокат детских товаров, в том числе автомобильных кресел. Данная услуга будет удобна в случае, если кресло вам необходимо на короткий срок. К примеру, в течение первого года жизни, чтобы не тратиться на кресла разных групп, или если есть желание протестировать товар перед покупкой.

Если же вы постоянно ездите в автомобиле с ребёнком, целесообразней будет купить автокресло. Компания «Baby Service» также с радостью окажет помощь в приобретении автомобильного кресла и аксессуаров, т.к. сотрудничает с официальными дистрибьюторами многих проверенных брендов!

Виды товара: автолюльки, автокресла, бустеры для всех возрастных групп и категорий.

Производитель: Britax, Recaro, Caretero, 4Baby, EL Camino, Bertoni, Carrello и другие.

Условия проката: по договоренности.

Акции и дополнительные услуги: скидки подписчикам instagram за публикацию/stories.

Сайт: www.odessa.babyservice.ua.

Социальные сети: страницы в Фейсбук и Инстаграм.

Время работы: понедельник-пятница — 10.00 — 19.00; выходные — по предварительной договоренности.

Адрес: пл. Бориса Деревянко, 3.

Телефоны: (097) 685-65-52; (063) 643-84-53.

Прокат детских товаров «У ВИННИ»

«Зачем тратить лишние деньги?», – спрашивают у своих клиентов в компании. И сразу дают ответ, который поможет сэкономить средства.

«У ВИННИ» предлагают не тратить деньги на то, что можно взять на время. Лучше эти деньги пойдут куда в более нужно русло! – уверены в компании. Поэтому здесь создан и успешно работает прокат современных детских товаров, которые имеют отличное качество. Взамен требуются лишь небольшие траты. «У Винни» – это прокат детских товаров в Одессе.

Виды товара: автолюльки, автокресла, бустеры для всех возрастных категорий.

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Условия проката: по договоренности.

Акции и дополнительные услуги: нет.

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Социальные сети: страница в Фейсбук.

Время работы: понедельник-воскресенье 9.00-19.00 — по предварительному звонку

Адрес: ул. Василия Стуса, 2/1.

Телефоны: (098) 032-611-8; (048) 770-97-91.

Фото: vesti.ua

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