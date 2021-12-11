Новости Одессы и Одесской области

Как отметить Новый год в разных городах Украины?

Подготовила Анастасия Епурь   •   Приблизительное время чтения: 8 минут

Новый год — это время волшебства и чудес. А встречать праздник в необычном месте или в интересном путешествии — удовольствие вдвойне. В Украине есть множество колоритных мест, где можно весело, тепло и волшебно встретить Новый год. Где и как это сделать, выясняла «Одесская жизнь».

Рождественские посиделки близ Диканьки

Родина Николая Гоголя прославилась на весь мир благодаря селу Диканьки. Сюда лучше приезжать на Рождество, чтобы повидаться с Солохой и самим Чертом, погулять с Вакулой и Оксаной. В селе находитсяисторико-краеведческий музей и природный парк, архитектурные достопримечательности XVIII-XIX веков (Триумфальная арка, Николаевская и Троицкая церкви), а также Кочубеевские дубы и Музей украинской свадьбы.

Место: Полтавская область, село Диканька.

Как добраться? Поезд «Одесса-Полтава»: в пути — 9 часов, 
билет в купе — 855 гривен.
Автобус «Одесса-Полтава»: в пути — 8 часов 55 минут; билет — 600 гривен.
Из Полтавы на Центральном автовокзале нужно пересесть на автобус 
до Диканьки: в пути — 45-60 минут, билет — 40 гривен.

Проживание: гостиница — от 570 гривен (двухместный стандарт), хостел — от 300 гривен (койка), однокомнатная квартира — от 700 гривен.

  • Диканька
  • Диканька
  • Диканька
  • Диканька

Казацкий Новый год на Хортице

На острове Хортица можно познакомиться с бытом настоящего атамана, увидеть театрализованные представления, организовать зимний пикник, покататься на лошадях, посетить ярмарку мастеров, яркие фотозоны, мастер-классы и местный музей. Также можно снять номер в заповеднике — детали по телефонам: (096) 254-12-09 или (095) 914-77-06, сайт ostriv.org.

Место: Запорожская область, Запорожье, 
Национальный заповедник «Хортица». 

Как добраться? Поезд «Одесса-Мариуполь»: в пути — 12 часов, 
билет в купе — от 271 гривни, в плацкарте — от 155 гривен.
Автобус «Одесса-Запорожье»: в пути — 11 часов, билет — 329-439 гривен.
Из Запорожья до острова Хортица добраться можно на маршрутке номер №55 прямо от ж/д вокзала. Также на троллейбусе №3 и маршрутках №46, №50, №93.
Из Мариуполя в Хортицу ехать три часа на автобусе от ж/д вокзала.

Проживание: гостиница — от 500-700 гривен (двухместный стандарт), хостел — 300 гривен (койка), однокомнатная квартира — от 800 гривен.

  • Хортица
  • Хортица
  • Хортица

Наедине с природой

В Херсонской области есть особенное место для тех, кто любит яркие фотосессии и хочет убежать от городской суеты — розовое Лемурийское озеро. Здесь можно арендовать уютный домик за 300 гривен в сутки или отпраздновать Новый год на турбазе. Средняя цена путевки 1200-1500 гривен.

Место: Херсонская область, Херсон, село Григорьевка.

Как добраться? Поезд «Одесса-Мариуполь»: в пути — 5 часов 30 минут, билет в купе — от 200 гривен, в плацкарте — от 150 гривен, люкс — от 380 гривен.
Автобус «Одесса-Херсон»: в пути — 5 часов, билет— от 140 гривен.

Проживание: гостиница — от 600 гривен (двухместный стандарт), хостел — 400 гривен (койка), однокомнатная квартира — от 600 гривен.

Средневековая сказка во Львове

Львов — это настоящая средневековая Европа, с уютными улочками и старой архитектурой, атмосферными пабами и кафе. Здесь к вашим услугам пышные новогодние ярмарки, большой каток, елка и салют. Это идеальное место для семейных или романтических прогулок в новогоднюю ночь.

Место: Львовская область, Львов.

Как добраться? Поезда «Одесса-Львов»: в пути— 10-11 часов, билет в купе — от 800 гривен, в плацкарте — от 250 гривен, люкс — от 2000 гривен. Автобус «Одесса-Львов»: в пути — 14 часов, билет — от 430 гривен.

Проживание: гостиница — от 1000 гривен (двухместный стандарт), хостел — от 500 гривен (койка), однокомнатная квартира — от 2000 гривен.

  • Львов
  • Львов
  • Львов
  • Львов
  • Львов
  • Львов

На самой большой площади в Европе

Харьков — это вторая столица Украины, в которой находится самая большая площадь Европы. На Новый год здесь работает ярмарка, каток, устанавливают елку, устраивают концерты, запускают салюты и фейерверки.

Место: Харьковская область, Харьков, площадь Свободы.

Как добраться? Поезд «Одесса-Харьков»: в пути — 13 часов 13 минут, билет в купе — от 330 гривен, в плацкарте — от 200 гривен, спальный вагон — от 1100 гривен.
Автобус «Одесса-Харьков»: в пути — 12 часов, билет — от 450 гривен.
Самолет «Одесса-Харьков»: в пути — 3 часа 35 минут, билет —от 1700 гривен.

Проживание: гостиница — от 700-1000 гривен (двухместный стандарт), хостел — от 200 гривен (койка), однокомнатная квартира — от 1200 гривен.

  • Харьков
  • Харьков
  • Харьков
  • Харьков

С историей в тысячу лет

Надолго запомнится Новый год в Ужгороде — в городе с интересными историческими локациями и вкусной закарпатской едой. Главные достопримечательности — Замковая гора и Ужгородский замок.

Место: Закарпатская область, Ужгород.

Как добраться? Поезд «Одесса-Ужгород»: в пути — 18 часов, билет в плацкарте — от 260 гривен. Автобус «Одесса-Ужгород»: в пути — 16-17 часов, билет — от 900 гривен.

Проживание: гостиница — от 850 гривен (двухместный стандарт), хостел — 400 гривен (койка), однокомнатная квартира — от 600-700 гривен.

  • Ужгород
  • Ужгород
  • Ужгород
  • Ужгород
  • Ужгород
  • Ужгород

Замки города Луцка

Город Луцк помнит княжескую эпоху XI века. Здесь можно просто бродить по улицам или посетить замок Любарта XIV-XV веков. А на Новый год в Луцке проводят музыкальные фестивали.

Место: Волынская область, Луцк.

Как добраться? Поезд «Одесса-Ковель»: в пути — 14 часов, билет в плацкарте — от 180 гривен.
Автобус «Одесса-Луцк»: в пути — 13-14 часов, билет — от 685 гривен (возможны пересадки).

Проживание: гостиница — от 800 гривен (двухместный стандарт), хостел — 400 гривен (койка), однокомнатная квартира — от 600 гривен.

  • Луцк
  • Луцк

У главной елки

В столице грандиозное празднование Нового года происходит на Софиевской и Михайловской площадях, у главной украинской елки. Также можно отправиться в музей народной архитектуры и быта «Пирогово» (подробнее — на сайте pyrohiv.com или по номеру (098) 913-80-07).

Место: Киевская область, Киев, Национальный музей народной архитектуры и быта «Пирогово» (улица Академика Тронько, 1).

Как добраться? Поезда «Одесса-Киев»: в пути — от 7 до 10 часов, билет в купе — от 380 гривен, в плацкарте — от 188 гривен, люкс — от 800 гривен.
Автобус «Одесса-Киев»: в пути — 7 часов, билет — от 280 гривен.
Самолет «Одесса-Киев»: в пути — 1 час, билет — от 800-900 гривен.
В «Пирогово» можно доехать на маршрутках №576, №507, №496 и на троллейбусе №11.

Проживание: гостиница — от 500 гривен (двухместный стандарт), хостел — от 300 гривен (койка), однокомнатная квартира — от 700 гривен.

  • Киев
  • Киев
  • Киев
  • Киев
  • Киев
  • Киев

Цены на жилье указаны за одни сутки. А стоимость и наличие билетов может меняться. Всю подробную информацию узнавайте дополнительно.

Популярные туристические компании в Одессе

В столице грандиозное празднование Нового года происходит на Софиевской и Михайловской площадях, у главной украинской елки. Также можно отправиться в музей народной архитектуры и быта «Пирогово» (подробнее — на сайте pyrohiv.com или по номеру (098) 913-80-07).

Место: Киевская область, Киев, Национальный музей народной архитектуры и быта «Пирогово» (улица Академика Тронько, 1).

Как добраться? Поезда «Одесса-Киев»: в пути — от 7 до 10 часов, билет в купе — от 380 гривен, в плацкарте — от 188 гривен, люкс — от 800 гривен.
Автобус «Одесса-Киев»: в пути — 7 часов, билет — от 280 гривен.
Самолет «Одесса-Киев»: в пути — 1 час, билет — от 800-900 гривен.
В «Пирогово» можно доехать на маршрутках №576, №507, №496 и на троллейбусе №11.

Проживание: гостиница — от 500 гривен (двухместный стандарт), хостел — от 300 гривен (койка), однокомнатная квартира — от 700 гривен.

Как отметить Новый год в разных городах Украины?

Как отметить Новый год в разных городах Украины?

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