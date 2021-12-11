Как отметить Новый год в разных городах Украины?

В столице грандиозное празднование Нового года происходит на Софиевской и Михайловской площадях, у главной украинской елки. Также можно отправиться в музей народной архитектуры и быта «Пирогово» (подробнее — на сайте pyrohiv.com или по номеру (098) 913-80-07).



Место: Киевская область, Киев, Национальный музей народной архитектуры и быта «Пирогово» (улица Академика Тронько, 1).



Как добраться? Поезда «Одесса-Киев»: в пути — от 7 до 10 часов, билет в купе — от 380 гривен, в плацкарте — от 188 гривен, люкс — от 800 гривен.

Автобус «Одесса-Киев»: в пути — 7 часов, билет — от 280 гривен.

Самолет «Одесса-Киев»: в пути — 1 час, билет — от 800-900 гривен.

В «Пирогово» можно доехать на маршрутках №576, №507, №496 и на троллейбусе №11.



Проживание: гостиница — от 500 гривен (двухместный стандарт), хостел — от 300 гривен (койка), однокомнатная квартира — от 700 гривен.