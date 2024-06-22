Искусство в условиях войны: что происходит за закрытым занавесом Одесского областного театра

Об этом и другом нам рассказала заведующая литературной частью театра Марина Изосимова. Она провела нас по святой святых театра, куда обычно простые смертные не допускаются.

Для зрителей театр начинается с вешалки, а для сотрудников – с проходной.

Это «корифейная гримерка», как в шутку называют ее сами артистки. Здесь готовятся к репетициям и представлениям действительно корифеи театра. Актерский коллектив очень дружен, здесь приветливо принимают молодых актеров, помогают им совершенствоваться в профессии.

Начинается все по меньшей мере за час до начала спектакля: гримеры кладут грим, делают прически. Обычно работают несколько гримеров. Однако если нет сложного исторического грима, актеры могут загримироваться самостоятельно, этому обучают в театральных вузах и колледжах. Любая актриса и актер владеют основами этого искусства. Костюмы в костюмерном цехе готовят заранее.

Если есть необходимость, полностью проводят прогон спектакля. Если действие с вокальными и танцевальными номерами, артисты приходят задолго до начала спектакля и еще раз прогоняют номера на сцене. Потом — грим, костюм и, наконец, выход, как говорят в театре, «на зрителя». Во многих спектаклях заняты дети не только актеров, но и других сотрудников театра.

Все фотографии, украшающие стены гримерки, делает заслуженная артистка Украины Анна Фурдуй. В этом году она решила сделать своим коллегам подарок на 27 марта – в Международный день театра. И теперь уже традиционно все ждут, когда она распечатает новые фотографии. Это сцены из спектаклей или просто забавные моменты из жизни.

Во многих спектаклях заняты дети не только актеров, но и других сотрудников театра. В свободное время они рисуют и на стенах можно увидеть их творчество.

Это гримировочный столик народной артистки Украины Ольги Равицкой. Кстати, все актрисы, сидящие в этой гримерке, посвятили свою жизнь театру. К примеру, у заслуженной артистки Украины Валентины Прокофьевой в трудовой книжке только одна запись — работа в этом театре.

Вообще жизнь в театре начинает кипеть с утра. В день спектакля монтировщики ставят декорации, реквизиторы готовят все, что может пригодиться актерам на сцене. А это может быть все, что угодно – от обычной бутылки до антикварных часов-ходиков и конфет.

Рабочий момент, репетиция на сцене.

Так выглядит пустой зрительный зал, но вечером все обязательно изменится. В театре с благодарностью вспоминают, как 28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала войны, в театре должен был идти спектакль «Вий». По понятным причинам он не состоялся, но уже через год, когда возобновили спектакль, пришли зрители, у которых сохранились билеты на 28 февраля 2022 (!).

Все готово к следующему спектаклю. Спектакли идут на украинском языке, в 2022 году театр полностью отказался от русского языка, из репертуара исчезла русская классика и вообще пьесы русских авторов. Афиши остались, но только как память и история театра.

Это помещение для отдыха, здесь актеры отдыхают перед спектаклем или после репетиции. Ведь репетиции могут быть длинными и людям нужно отдохнуть, поесть, посмотреть телевизор. Здесь даже спать можно, ведь есть работающие круглосуточно. Одновременно эта комната играет роль «детского уголка» с игрушками, где проводят время дети сотрудников, пока их родители заняты работой.

А это именные чашки труппы, своеобразная творческая портретная галерея. У каждого актера своя именная кружка.

Фотофотона, здесь очень любят фотографироваться зрители. И хотя это общедоступное место в театре, «Адский соблазн» — один из самых ярких представлений в репертуаре и трогательное фотовоспоминание, которое останется для зрителей.

Здесь же можно увидеть макет декорации старейшего спектакля театра. Это «Закат» Бабеля, поставленный в 1927 году. Он идет до сих пор, и декорации остались неизменными, как почти 100 лет назад.

Если воздушная тревога длится не более часа, после отбоя спектакль продолжается. Если дольше – спектакль переносится на второй день. Актерам приходится нелегко, это большая психологическая нагрузка.

Хранилище достаточно глубокое, расположено внизу, там есть генераторы, три выхода, свежая вода. Во время тревоги билетеры сопровождают зрителей. Если нет света, у них есть специальные фонарики. Приют рассчитан на 200 человек — такое количество зрителей принимает театр.

К 150-летию при театре планируется создание музея. Начало этого уже принадлежит, на стенах можно увидеть выступавшие на этой сцене портреты корифеев украинского театра. Также сохранилось много старых фотографий, на которых изображена история театра.

Время уносит жизни тех, кто был живой историей театра, за полторы сотни лет было потеряно много документов, постепенно уходят из жизни те, кто знал старых актеров, помнил спектакли. Поэтому создание театрального музея подчас превращается в квест или детектив.