Новости Одессы и Одесской области

Давайте беречь наш город – его осталось так мало!

Давайте беречь наш город – его осталось так мало!

Долгожданный для многих снег приукрасил Одессу. Из довольно долгой пробежки по центру города с фотоаппаратом в руках я сделала вывод: красиво не только потому, что снег придал Одессе очарования. Красиво вдвойне потому, что он задрапировал многие проблемы исторического центра.

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Не так видны трещины на фасадах, жалкое состояние балконов, разбитая плитка на тротуаре. Некогда прекрасная лепнина кажется целой, нетронутой временем и горе-реставраторами.

не узнать: нимфа

зима в центре Одессы,ь деревья

Но снег – это ненадолго. Его короткая по времени «драпировка» продержится совсем мало. Да и не может снег прикрыть все. Вон памятник архитектуры на углу улиц Софиевской и Торговой, о котором мы не раз рассказывали, по-прежнему вопит о помощи своими четырьмя красными баннерами: «Спасите наш дом!». С прошлого года жалуется дом на свое состояние – что «фасадное», что внутреннее. И никакой красивейший пушистый снежок не в состоянии прикрыть этот вопль отчаяния.

А еще довольно часто такой «драпировкой» становится мега-реклама. Милое дело: и само историческое здание прикрыто, и его уникальная красота, а вместе с ней – и его проблемы.

Как нагулять себе депрессию, гуляя по нашему красивому городу?

Оказывается, очень просто. Об этом рассуждает одесский гид Алена Калетинская. Большой знаток Одессы, ее красивостей и интересностей, ее проблем и «болезненных» мест, Алена Калетинская провела сама для себя что-то вроде экскурсии-прогулки по Одессе. Это позволило ей сделать довольно печальные выводы.

А выводы такие:

  1. из-за огромного количества рекламы иногда становится не видно самого здания. Мозг, конечно, старательно убирает из «кадра» все лишнее-пестрое-яркое. Но как жаль, что на фото оно остается;
  2. то же касается царей-балконов, принцев-кондиционеров и гробов-пристроек. Ну да, расскажите мне, как только понаехавшие уничтожают город;
  3. многие дома – настоящие красавцы. Да и вообще город у нас красивый. Но вот только в моменты, когда камера фокусируется на стареньком особняке, понимаешь, что его «лицо» – в «морщинках» в виде щелей-трещин и обвалившейся штукатурки. И местами мой город все больше напоминает усталого профессора в летах;
  4. а еще – мозаика из мелких ремонтов. Один вокруг своего окна сохранил лепнину, другой разукрасил кусок стены в отличный от «родного» цвет, третий навесил что-то из второго пункта… Как неудачная пластика лица…

При этом Алена Калетинская отмечает и тот факт, что делать кадры регулярно мешают деревья: «Я молча этому радовалась. Город все-таки пока еще очень радует обилием зелени и мечтой о том, как где-то ближе к маю мы уснем с голыми ветками за окном, а проснемся – и увидим множество зеленых листочков…».

Ну и самый важный вывод, который делает наш одесский гид Алена Калетинская:

– Берегите город! Его, на самом деле, осталось так мало.

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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