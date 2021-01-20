Долгожданный для многих снег приукрасил Одессу. Из довольно долгой пробежки по центру города с фотоаппаратом в руках я сделала вывод: красиво не только потому, что снег придал Одессе очарования. Красиво вдвойне потому, что он задрапировал многие проблемы исторического центра.

Не так видны трещины на фасадах, жалкое состояние балконов, разбитая плитка на тротуаре. Некогда прекрасная лепнина кажется целой, нетронутой временем и горе-реставраторами.

Но снег – это ненадолго. Его короткая по времени «драпировка» продержится совсем мало. Да и не может снег прикрыть все. Вон памятник архитектуры на углу улиц Софиевской и Торговой, о котором мы не раз рассказывали, по-прежнему вопит о помощи своими четырьмя красными баннерами: «Спасите наш дом!». С прошлого года жалуется дом на свое состояние – что «фасадное», что внутреннее. И никакой красивейший пушистый снежок не в состоянии прикрыть этот вопль отчаяния.

А еще довольно часто такой «драпировкой» становится мега-реклама. Милое дело: и само историческое здание прикрыто, и его уникальная красота, а вместе с ней – и его проблемы.

Как нагулять себе депрессию, гуляя по нашему красивому городу?

Оказывается, очень просто. Об этом рассуждает одесский гид Алена Калетинская. Большой знаток Одессы, ее красивостей и интересностей, ее проблем и «болезненных» мест, Алена Калетинская провела сама для себя что-то вроде экскурсии-прогулки по Одессе. Это позволило ей сделать довольно печальные выводы.

А выводы такие:

из-за огромного количества рекламы иногда становится не видно самого здания. Мозг, конечно, старательно убирает из «кадра» все лишнее-пестрое-яркое. Но как жаль, что на фото оно остается; то же касается царей-балконов, принцев-кондиционеров и гробов-пристроек. Ну да, расскажите мне, как только понаехавшие уничтожают город; многие дома – настоящие красавцы. Да и вообще город у нас красивый. Но вот только в моменты, когда камера фокусируется на стареньком особняке, понимаешь, что его «лицо» – в «морщинках» в виде щелей-трещин и обвалившейся штукатурки. И местами мой город все больше напоминает усталого профессора в летах; а еще – мозаика из мелких ремонтов. Один вокруг своего окна сохранил лепнину, другой разукрасил кусок стены в отличный от «родного» цвет, третий навесил что-то из второго пункта… Как неудачная пластика лица…

При этом Алена Калетинская отмечает и тот факт, что делать кадры регулярно мешают деревья: «Я молча этому радовалась. Город все-таки пока еще очень радует обилием зелени и мечтой о том, как где-то ближе к маю мы уснем с голыми ветками за окном, а проснемся – и увидим множество зеленых листочков…».

Ну и самый важный вывод, который делает наш одесский гид Алена Калетинская:

– Берегите город! Его, на самом деле, осталось так мало.

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